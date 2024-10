La Granadella ven 6.000 litres d'oli en la primera fira del sector

La Granadella va tancar ahir la desena edició de la fira de l’oli de la Primera Premsada, durant la qual es van vendre 6.000 litres. El president de la cooperativa, Ramon Barrull, va apuntar que la venda d’oli del primer raig va ser tot un “èxit” esgotant les existències preparades per al certamen. Va afegir que la fira s’ha consolidat com una de les cites clau del calendari oleícola a Lleida i Catalunya al ser el que dona el tret de sortida a les festes de l’oli nou.

Aquesta edició del certamen va destacar per la gran afluència de públic durant els dos dies i per estar centrada en el canvi climàtic i en el reg de suport, a part de les activitats que fomenten la cultura de l’oli. Així mateix, la cooperativa de la Granadella preveu una producció aquest any de cinc milions de quilos d’oliva. Val a destacar que ahir es venia la garrafa de l’oli del primer raig a 49,5 euros, mentre que l’oli nou rondava els 45 euros la garrafa.

La jornada d’ahir va començar amb la setena edició de la caminada entre oliveres, organitzada pel Club Excursionista Garrigues Altes i l’esmorzar popular de brasa amb oli nou verd. Al llarg del matí, l’ambient va estar molt animat i l’afluència de visitants va ser “important”, especialment a la fira de productes de proximitat i als tallers artesanals de ceràmica i vidre, així com a les visites guiades al Museu de l’Oli de Catalunya, amb la maquinària original del 1920, i al nou molí de la cooperativa estrenat fa un any. Un vermut musical, a càrrec del grup Vi Blanc, va tancar ahir la fira, que es va iniciar dissabte amb una jornada tècnica sobre el canvi climàtic.