La Fira de la Perdiu tindrà una vintena d'expositors d'aus

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Vilanova de Meià celebrarà el proper dia 10 de novembre la històrica Fira de la Perdiu, que reunirà una vintena d’expositors d’aus, dels quals una dotzena seran exclusivament de perdius. Els visitants podran adquirir també faisans, guatlles, canaris, ànecs o gallines, entre d’altres. L’alcalde, Xavier Terré, va explicar ahir durant la presentació del certamen que a aquests expositors caldrà afegir-ne un centenar més d’artesania i productes alimentaris de proximitat. Terré va assenyalar que esperen rebre uns 10.000 visitants i va recordar que es repartiran trofeus entre els paradistes per distingir, per exemple, els millors exemplars o parelles, així com el de constància en el certamen i a l’expositor més jove. Terré va recordar que la fira data de l’any 1374 i que el seu èxit va durar fins a la dècada del 1950 quan es va començar a esllanguir, malgrat que mai no va deixar de fer-se. El 1968 l’ajuntament de Vilanova de Meià va decidir revifar de nou la celebració de Sant Martí i dins d’aquesta el mercat de la perdiu, com es va conèixer fins al 1984 quan va ser la Fira de la Perdiu.