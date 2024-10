Arranquen al seminari de la Seu les obres del centre de salut mental de l'Alt Pirineu

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

Les obres del centre de salut mental que el bisbat d’Urgell promou a l’antic Seminari Diocesà de la Seu d’Urgell començaran en les properes setmanes. Fonts pròximes a la diòcesi van explicar ahir que la setmana passada es va portar a terme la reunió de l’acta de replanteig, pas previ i necessari al començament de l’obra. Les màquines, van afegir, arribaran durant els propers dies per poder fer els primers moviments de terres de manera imminent. El termini d’execució de la reforma, que afectarà tota l’ala oest del seminari, la més pròxima a l’escola Pau Claris de la Seu, és de dos anys. El centre podria ser una realitat abans de finals del 2026.

El projecte constructiu detalla que tindrà una capacitat màxima de fins a 97 llits d’hospitalització per atendre persones amb problemes de salut mental. Es convertirà així en l’únic centre d’aquest tipus al Pirineu i donarà també servei als municipis del pla que formen part de la diòcesi d’Urgell (Noguera, Segarra, Urgell i Pla d’Urgell) i al Principat d’Andorra. Les places seran concertades i comptaran amb finançament de la Generalitat i Andorra. El centre evitarà que els pacients i els seus familiars hagin de desplaçar-se fins a centres ubicats lluny dels seus domicilis, la majoria de les ocasions, de Lleida i Barcelona. També donarà servei com a hospital de dia i consultes. D’aquesta manera, les obres aniran a càrrec de la constructora especialitzada en obra pública i construccions civils Urcotex. Segons el projecte, l’actuació no permet modificar els elements originals de les façanes principals de l’edifici. La reforma suposa una inversió de 7.805.903 euros, que se sufragarà amb el llegat de la difunta Maria Dolors Maestre i Pal, veïna de la capital de l’Alt Urgell que va morir el 2010 i que va anomenar com a hereu únic de les seues propietats al bisbat d’Urgell.El projecte compta amb la participació del ministeri de Salut d’Andorra, ja que el centre atendrà també pacients de l’altre costat de la frontera. El gestionarà Benito Menni Complex Assistencial en Salut Mental (CASM), un grup de centres assistencials concertats amb la Generalitat en mans de la Congregació de les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús. L’activitat del centre inclourà l’atenció d’adults, nens i joves. L’edifici està situat a l’avinguda del Camí Ral de Cerdanya i a tocar del centre històric de la Seu d’Urgell.