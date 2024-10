La Diputació obre als municipis la gestió de geriàtrics

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Sant Guim de Freixenet està ultimant l’obertura del centre de dia La Freixa, llargament reivindicat al municipi i que té una capacitat de trenta-set places, de les quals una dotzena seran concertades. El president de la Diputació, Joan Talarn, va visitar ahir les instal·lacions i va explicar que la corporació cedirà accions de l’empresa pública Sumar als ajuntaments per traspassar la gestió dels centres de gent gran. La corporació està formalitzant la compra d’accions de Sumar per un valor de 120.000 euros. La companyia, creada per la corporació de Girona, es dedica a la gestió de residències i centres de dia per a gent gran.