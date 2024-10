Instal·len senyals verticals a la ruta saludable de Tàrrega, de 8,5 quilòmetres

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Institut Català de la Salut, a través del CAP de Tàrrega, i l’ajuntament van presentar ahir la senyalització vertical que han instal·lat a la nova ruta saludable urbana que recorre diferents barris de la ciutat amb un itinerari de 8,5 quilòmetres. Maika Balagué, directora del CAP, va destacar que “l’objectiu és millorar la salut de la població, tant física com emocional” i el regidor d’Esports, Silveri Caro, va afirmar que “suposa una nova eina de salut pública perquè la ciutadania pugui sortir a caminar i a passejar pel nucli urbà a través d’una ruta segura i assequible que fomenta la cohesió dels barris així com la socialització dels veïns”.

Aquesta iniciativa s’emmarca en el projecte Salut en Xarxa de Tàrrega i està senyalitzada amb unes 200 petjades situades cada cinquanta metres per facilitar el seguiment. Ara s’ha completat amb cinc senyalitzacions verticals al Parc Esportiu; la plaça del Carme; l’avinguda de Barcelona; el Parc de Sant Eloi; i l’avinguda de Fàtima. A més del pla i l’explicació, els plafons donen consells sobre l’ús de la ruta i de bones pràctiques de civisme a la via pública. Val a assenyalar que ara organitzen un concurs per promocionar la ruta amb el sorteig de rellotges intel·ligents entre els participants.