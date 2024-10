Inundacions, riuades i avingudes: una història tràgica a les comarques de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El greu episodi que deixa el pas de la DANA per València ens recorda els casos més tràgics a casa nostra. Les comarques de Lleida han patit al llarg de la història nombrosos episodis d'avingudes i riuades que han deixat un rastre de tragèdia i devastació. Entre els més greus, destaquen la rubinada del 1874, que va arrasar la Segarra, l'Urgell i les Garrigues, causant més de 400 morts, i les inundacions del 1982 a la Vall d'Aran i el Pirineu lleidatà, que van cobrar-se 22 vides.

En les últimes dècades, episodis com l'avinguda de la riera de Torà el 1987, que va segar la vida de sis nens i una dona, o la crescuda del Sió a Agramunt el 2015, que va matar quatre ancianes en un geriàtric, han tornat a colpir amb força aquests territoris. El 1989, el desbordament simultani del Sió, l'Ondara i el Corb també va causar dues morts a Agramunt.

Altres episodis destacats

A més d'aquestes tragèdies, les comarques lleidatanes han hagut d'afrontar altres emergències per avingudes en els darrers anys. El 2013, una crescuda de la Garona va obligar a desallotjar 300 persones, mentre que el 2019, una dana va causar greus danys a les Garrigues i el Pla d'Urgell.

Aquests episodis posen de manifest la vulnerabilitat del territori davant fenòmens meteorològics extrems i la necessitat d'adoptar mesures de prevenció i protecció per minimitzar-ne l'impacte. La memòria d'aquestes tragèdies roman viva en la població, que any rere any ret homenatge a les víctimes i treballa per construir un futur més resilient.