A presó per dos atracaments amb un ganivet a Guissona

Els Mossos d’Esquadra, en col·laboració amb la Policia Municipal de Guissona, van arrestar dimarts un jove de 25 anys acusat de dos assalts violents en una gasolinera i un supermercat d’aquest municipi de la Segarra. L’arrestat va passar a disposició judicial ahir i el titular del jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Cervera va decretar-ne l’ingrés a presó provisional, comunicada i sense fiança, mesura que havia estat sol·licitada per la Fiscalia, segons van confirmar fonts judicials a aquest diari.

Els fets van tenir lloc dimarts a la nit quan es va produir un robatori violent a la gasolinera de l’avinguda de Ponts de Guissona. Un jove, vestit amb una dessuadora amb caputxa i roba esportiva, va entrar a l’establiment armat amb un ganivet i va amenaçar la treballadora fins a emportar-se la recaptació de la caixa enregistradora. Les patrulles es van dirigir ràpidament al lloc per atendre la víctima i recopilar més informació. Es dona la circumstància que feia una setmana que s’havia produït un altre robatori violent en un supermercat de Guissona i coincidia la manera d’actuar, la descripció de l’autor i l’arma utilitzada en l’assalt de dimarts. Agents de la unitat d’investigació van informar les patrulles que ja sospitaven d’un veí de la mateixa població del primer atracament al supermercat i es van dirigir al seu domicili. Els agents van esperar al lloc fins que van veure com sortia d’un magatzem de la casa a bord d’un vehicle i es dirigia a un bar proper. Al sortir, el van identificar i es van dirigir al seu habitatge. A l’accedir al traster de la casa, els agents van localitzar una bossa amb roba, sabatilles esportives i un ganivet amb el mànec de color negre i tot coincidia amb les descripcions facilitades per les víctimes.Finalment, amagada darrere d’una nevera, van localitzar una bossa de mà amb un total de 1.087 euros en bitllets fraccionats i monedes que corresponien amb el contingut de la caixa enregistradora de l’últim atracament. Davant de les evidències, els agents van arrestar el jove com a presumpte autor de dos robatoris violents.

Presó per a dos arrestats per un robatori violent a la Seu

El jutjat d’Instrucció de guàrdia de la Seu d’Urgell va dictar presó provisional, comunicada i sense fiança per als dos homes detinguts dimarts per un robatori violent a la capital de l’Alt Urgell, mesura que havia sol·licitat la Fiscalia per als dos individus, amb nombrosos antecedents. Els fets van tenir lloc dilluns a la nit, quan els dos detinguts van intimidar amb una navalla un veí per robar-li els diners que portava a la cartera. Així mateix, val a dir que un dels homes tenia una ordre judicial en vigor d’un jutjat de Tarragona per la qual tenia prohibit portar armes.