Nou de cada deu nois i la meitat de noies de 12 a 15 anys a Tàrrega han vist porno

Un 85% dels nois que cursen entre primer i tercer d’ESO a Tàrrega, Guissona i la Conca de Barberà assegura que ha consumit pornografia almenys una vegada en la seua vida, xifra que en les noies es redueix a un 48%, segons un estudi. Cal destacar que d’aquests, un 69% dels nois de 12 a 15 anys i un 79% de les noies han accedit a aquest contingut de forma accidental, és a dir, no intencionada, i un 61% d’ells es masturben visualitzant pornografia, mentre que entre les noies són un 32%. L’estudi indica que un 21% dels nens ja havien accedit alguna vegada a contingut pornogràfic quan tenien 9 anys i un 25% de les nenes també ho ha fet amb 11 anys.

Aquestes són algunes de les dades que va presentar dimarts passat l’educadora social Ariadna Castellà Sociats en el transcurs de la conferència Miren porno els i les adolescents de Tàrrega? a la biblioteca Germanes Güell de Tàrrega, en la qual va desgranar els resultats d’un estudi que ha fet a partir de les dades recopilades entre 946 alumnes de 1r a 3r d’ESO als tallers d’educació afectivosexual que va impartir el passat curs escolar 2023/2024 als instituts de Tàrrega, Guissona i la Conca de Barberà. Castellà va alertar que “avui dia la pornografia la portem a la butxaca a través del telèfon mòbil” i “és realment preocupant que no la busquen, sinó que la troben amb tan sols un clic des d’una finestra emergent que els apareix, ja sigui amb paraules de contingut sexual o emoticones”.

Castellà va afegir que segons els macroestudis, l’impacte de la pornografia entre els nois que la consumeixen fa que tinguin 2,1 vegades més de probabilitats que es converteixin en agressors sexuals, i entre les noies, quatre vegades més que acabin sent víctimes de violència sexual perquè ho normalitzen. Va destacar que “no som conscients dels perills de la pornografia”.

Per a aquesta educadora social, la clau és “més educació sexual, una assignatura pendent, ja que la formació i la informació són claus”, i va advertir que “ja anem massa tard”. Per un altre costat, Castellà va reconèixer que “els controls dels pares ajuden” però va afirmar que “el millor control familiar passa per construir un pensament crític”. Va assenyalar que “qualsevol acció de preservació acaba germinant al cervell”.

La xarrada s’emmarcava ena la campanya del 25-N (Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones) de l’ajuntament de Tàrrega i el consell de l’Urgell, que aquest any se centra en els perills de la pornografia amb un ampli programa d’activitats de conscienciació i sensibilització que s’allargarà un mes.