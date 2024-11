El desplegament militar més gran en temps de pau, superat per la solidaritat

Voluntaris, molts amb mascareta, amb material per netejar i productes per repartir, a Paiporta. - X/@DEFENSAGOB

El president del Govern central, Pedro Sánchez, va anunciar ahir el desplegament militar més gran a Espanya en temps de pau, però de moment es veu superat de llarg per la solidaritat dels ciutadans. Només de València, ahir van sortir 15.000 persones per ajudar en la neteja i distribuir ajut a les poblacions més afectades per la dana.

Uns quinze mil voluntaris es van presentar ahir a la Ciutat de les Arts i les Ciències de València i van fer cap, amb estris de neteja i articles de primera necessitat, a municipis de la província, a alguns dels quals encara no han pogut arribar els efectius més especialitzats i, sobretot maquinària pesant. L’objectiu és fer arribar aliments, aigua i articles de primera necessitat als milers de damnificats, netejar els carrers de llot, restablir el subministrament elèctric i, el més important, donar suport a les víctimes. En aquestes tasques, una vintena de voluntaris van resultar intoxicats per monòxid de carboni, dels quals dos de greus, arran d’una fuita de gas d’una bomba de desaigüe en un garatge de Xiva (València) en les tasques de neteja. A més, es tem el risc d’epidèmies.

Les àrees en les quals la dana ha colpejat de manera més dramàtica al País Valencià, juntament amb d’altres a Castella-la Manxa, Andalusia, Catalunya i Aragó, seran declarades com a zones greument afectades, per una emergència de protecció civil. Serà al Consell de Ministres de dimarts, com va explicar el president del Govern central, Pedro Sánchez. Va anunciar una comissió interministerial que treballarà per impulsar de manera urgent i ràpida la reconstrucció i el rellançament econòmic de les àrees afectades. A més, s’autoritzarà a l’Executiu valencià totes les despeses d’urgència que necessiti, “sense cap límit de recursos”. El Govern de l’Estat sol·licitarà l’ajuda del fons europeu de solidaritat i la utilització d’altres recursos de suport comunitari i enviarà a 5.000 militars més a la zona afectada per la dana (4.000 van arribar ahir mateix) i el mateix nombre de guàrdies civils i policies fins a arribar a sumar un total de 10.000 agents d’aquests dos cossos. Aquesta notificació arriba després que el president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, decidís elevar de 500 a 5.000 la petició d’efectius militars. “Parlem del desplegament més gran d’efectius de les forces i cossos de seguretat de l’Estat de les Forces Armades que s’hagi fet mai al nostre país en temps de pau”, va dir Sánchez. Va sentenciar que “l’ajuda està tardant a arribar en molts punts i encara hi ha cases i garatges bloquejats, municipis negats i molta gent desvalguda”. Mazón va demanar que 7 ministres i el Jemad s’incorporin a la gestió de l’emergència i va assumir que “estem passant pel pitjor moment de la nostra història”. Va afirmar que va sol·licitar la intervenció de l’Exèrcit dimarts a les 15.00 hores.Ja s’han restablert el 94% dels punts de subministrament elèctric i s’han recuperat la meitat de les línies telefòniques. Però tota mena d’activitats econòmiques, des de les agrícoles a les industrials, estan molt danyades i s’anuncien ERTO. Es calcula que hi ha 4.500 comerços de València amb danys i 1.800 haurien pogut quedar destrossats. A més, continuen els saquejos, pels quals hi ha un centenar de detinguts.

Mazón demana incorporar a la gestió de l’emergència per la dana 7 ministres i el Jemad, i mesures fiscals

Les 162 autòpsies que s’han efectuat fins al moment revelen que la majoria van morir ofegats pel fang. Ja s’han pogut identificar un total de trenta-nou cossos i s’està prenent mostres de l’ADN a possibles familiars per tancar altres casos.

Rescatada amb vida d’un cotxe en un drama amb 213 morts

Una dona ha estat rescatada amb vida després de passar tres dies atrapada a l’interior d’un cotxe que havia quedat al fons d’un pas subterrani a la localitat valenciana de Benetússer, segons Protecció Civil. L’últim balanç oficial situa en 213 els morts, la majoria al País Valencià, a més de tres, a Conca, Albacete i Màlaga.

Activat el pla Inuncat a les comarques del sud de Catalunya

Protecció Civil va reiterar ahir la crida a la prudència aquest cap de setmana per les pluges, que poden ser intenses i continuades sobretot a comarques del terç sud de Catalunya, i manté el pla especial d’emergències per inundacions pels avisos llançats pel Servei Meteorològic de Catalunya. Ahir al migdia va enviar una nova alerta als telèfons mòbils de Terres de l’Ebre recordant les mesures de seguretat davant les pluges. La consellera d’Interior, Núria Parlon, va demanar a la ciutadania que “extremi les precaucions i eviti desplaçaments innecessaris i s’allunyi de rieres i barrancs” perquè poden baixar amb intensitat (més informació a la pàgina 42).