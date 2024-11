Instal·len dos abeuradors de fusta per al bestiar

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Llavorsí ha acabat la instal·lació de dos abeuradors destinats a la ramaderia extensiva al comunal de Biuse que ha suposat una inversió de prop de 35.000 euros. Per finançar-los s’ha comptat amb diverses subvencions. Els abeuradors s’han elaborat amb fusta de pi negre, molt més duradora, per substituir els metàl·lics que hi havia fins ara i que estaven en mal estat. Atesa la seua ubicació, es va haver d’utilitzar un helicòpter per traslladar-los fins a la localització exacta al mig de la muntanya, segons va explicar el primer edil de la localitat, Josep Vidal.

Així mateix, també s’ha reparat la mànega de proveïment d’aigua, les diferents connexions i la presa que proveeix aquests dipòsits. A més, s’han instal·lat dos cartells de 90 per 90 centímetres per explicar com és la ramaderia del municipi i les pautes de comportament que han de seguir els visitants i senderistes quan es trobin amb els animals per no alterar-ne l’hàbitat. Finalment, s’ha recuperat una hectàrea de pastura d’alta muntanya que havia quedat tapada per la vegetació i s’ha canviat una tanca de corral principal del comunal, unes millores importants per a aquesta zona, segons va remarcar Vidal.