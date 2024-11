Propietaris i ajuntaments exigeixen que la Generalitat reguli ja l'entrada al bosc

Propietaris de boscos i ajuntaments reclamen a la Generalitat una normativa que reguli l’entrada al bosc per controlar les destrosses que en causen alguns boletaires. La bona campanya de bolets, la millor des de fa 5 anys després d’anys de sequera, ha provocat que una veritable allau d’aficionats es dirigeixin a la muntanya a omplir les cistelles. “Obliden que el 85% de la superfície forestal catalana és propietat privada i, per tant té un amo”, assegura Juan Martínez, responsable en aquest camp del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, ubicat al Solsonès. “Fa deu anys les enquestes ja comptabilitzaven 1,2 milions de boletaires a Catalunya” que amb seguretat s’han multiplicat i prenen els boscos en campanyes com l’actual i en moltes ocasions venen el producte.

La família de l’alcalde de Navès, Josep Maria Casafont, és propietària d’unes 50 hectàrees de bosc. “Entren sense cap consideració. Cada setmana el meu germà ha de tornar a instal·lar els fils electrificats de les tanques que guarden el bestiar perquè les trenquen i els animals s’escampen. En un bancal del 20 metres et pots trobar 40 cotxes. I de les escombraries, de vegades n’hem recollit bosses plenes. És com si a Lleida entressin als camps de fruiters, s’emportessin les pomes per vendre-les i ho deixessin tot fet un fàstic”. Casafont assegura que aquesta és l’opinió de tots els propietaris de finques i dels consistoris amb terrenys que exigeixen una normativa que reguli l’accés a la muntanya comptant amb el territori i que si hi ha repercussions econòmiques per l’aplicació de taxes vagin dirigides a beneficiar els qui en surten perjudicats.L’alcalde de Coll de Nargó, Martí Riera, va instar la Generalitat a impulsar “un model de regulació genèric per a tots els municipis afectats per aquesta massificació que patim” i que “després cada municipi l’adapti a la seua realitat”.Va explicar que en temporades bones com la d’aquest any ens sentim envaïts” i “estem començant a veure màfies que arrasen amb tot”, venen, recullen tots els bolets que els interessa, de vegades per a vendre’ls, i queda tot destrossat”, “a això ja no se li diu anar a plegar bolets”, va lamentar. Serà difícil ja que és una tasca que necessita personal que vigili i que gestioni les infraccions.

Normativa per a aparcaments i carnets com en la caça i la pesca

Els propietaris són conscients que no es pot vetar l’entrada al bosc encara que s’ha fet necessari controlar-hi l’accés. Creuen que és veritablement urgent regular l’estacionament de vehicles i després comptar amb algun permís del titular de les finques, a més de vigilància. La normativa ha de fer possible que els propietaris tinguin algun tipus de mecanisme perquè els amos puguin trucar a Forestals o Mossos per denunciar actes vandàlics. Instaurar un carnet de boletaire és una alternativa, així com adaptar experiències que ja funcionen en les modalitats de la caça i la pesca.