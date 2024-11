Renfe suspèn la circulació de les línies regionals cap al sud de Catalunya per la situació meteorològica

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Renfe ha suspès la circulació de les línies regionals cap al sud de Catalunya per la situació meteorològica. Per tal de garantir la seguretat dels viatgers, el ministeri de Transports ha comunicat que des d’aquest diumenge a la nit i fins les 15h de dilluns hi ha afectacions als trens que connecten amb la demarcació de Tarragona.

En concret, no hi ha servei de trens a l’R13 entre Sant Vicenç de Calders i Lleida; a l’R14 entre la Plana de Picamoixons i Tarragona; a l’R15 entre Sant Vicenç de Calders, Valls i Reus cap a Móra; l’R16 entre Tarragona i Tortosa; i l’R17 entre Tarragona i Salou Port Aventura. També s’ha restringit el servei alternatiu per carretera establert durant les obres de Roda de Berà.

El servei de bus per les obres serà del 40% en hora punta, de 6.30h a 9.30h del matí d’aquest dilluns; i del 20% la resta de la jornada.

També hi ha afectacions en l’Avant entre Barcelona i Tortosa, que ja no circularà aquest diumenge a la tarda.

Les restriccions arriben després que el Govern hagi restringit la mobilitat a nou comarques de les Terres de l’Ebre, el Camp de Tarragona i el Penedès a partir de la mitjanit i durant el dia de dilluns per l’alerta de fortes pluges en les pròximes hores.