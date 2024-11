La Vall de Boí, segon municipi on més creix la renda familiar

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Vall de Boí és el municipi amb els ingressos més alts de l’Alta Ribagorça, segons les dades de la renda dels habitatges del 2022 publicades per l’Institut Nacional d’Estadística. És també el municipi que presenta un augment més gran de la renda mitjana per família a la comarca respecte a les dades del 2021, amb un 18,9% i només al darrere de Farrera (19,5%), al Sobirà, si es tenen en compte els de tota la demarcació. Val a assenyalar que la renda mitjana és la xifra exacta que delimita la meitat de la població que ingressa per sobre de la quantitat assenyalada i l’altra meitat que cobren per sota.

En aquest sentit, la Vall de Boí va tenir el 2022 una renda familiar mitjana anual de 22.050 euros, que són 3.500 euros més que el 2021 (18.550 euros). Aquesta diferència podria explicar-se a causa que el 2021 –concretament des del març del 2020 i fins al març del 2022– les empreses es van acollir als ERTO per lluitar contra la gran aturada econòmica derivada de la pandèmia del coronavirus, per la qual cosa molts treballadors, especialment del sector del turisme, van passar a cobrar el 70% de la seua base de cotització. El mateix índex va augmentar a Vilaller un 8,2%, passant de 17.150 euros a 18.550, mentre que al Pont de Suert no hi va haver variació, segons les dades de l’INE, sent la renda mitjana familiar de 17.850 €. La referència a nivell català és de 19.950 €, per la qual cosa només la Vall de Boí es troba per sobre d’aquesta mitjana. L’estudi es va presentar aquesta setmana i es basa en l’anàlisi d’àmbit estatal més recent fet fins ara sobre l’esmentat indicador econòmic de poder adquisitiu. En general, les dades apunten que la comarca va experimentar una recuperació de renda d’entre el 8,2% i el 18,9%. A la ciutat de Lleida, la xifra se situa en els 18.550 euros, mentre que Alpicat lidera el rànquing a la demarcació amb 24.850 euros.

El Pont iguala en renda Sort i Tremp, només per sota de Vielha

El Pont de Suert va tenir el 2022 la mateixa renda mitjana que els municipis de Tremp i Sort (17.850 euros), segons dades de l’atles de la renda de les llars de l’INE. A la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran, Vielha e Mijaran és la capital de comarca que lidera el rànquing, amb 19.250 euros. La xifra va augmentar en aquest cas un 7,8% respecte al 2021. En l’altre costat hi ha la capital de l’Alt Urgell, que malgrat augmentar la seua renda en un 4,7%, va ser de 15.750 euros. Pel que fa a Puigcerdà, la capital de la Cerdanya, va tenir una renda de 17.150 euros, amb una variació positiva del 4,3%.