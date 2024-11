Almacelles porta dos setmanes amb un policia dels 8 que hauria de tenir

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

El sindicat majoritari de funcionaris a l’ajuntament d’Almacelles, UGT, denuncia que des de fa 15 dies la població del Segrià només té un policia dels 8 que li corresponen. Fa torns diaris de dilluns a divendres però no treballa a les nits ni els caps de setmana, encara no ha pogut fer 15 dies de vacances, a més de fer funcions de cap. De les vuit places, la de cap està vacant, un agent està de baixa i l’única noia que va guanyar l’oposició convocada l’estiu passat està formant-se a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. A l’urbà operatiu se n’afegeix un altre que està en comissió de serveis en un altre cos policial, de forma que queden tres places per cobrir mitjançant oposició.

UGT assegura que la manca de personal es va cobrir amb tres agents interins que es van contractar amb caràcter d’urgència per a l’estiu i reclama que s’obri com més aviat millor un nou procés selectiu per contractar els llocs que van quedar deserts en les passades oposicions i un procés selectiu per contractar un caporal. A més, assegura que un estudi corrobora que Almacelles és a la cua en percentatge de membres de policia local per mil habitants dins del col·lectiu de municipis que tenen entre 5.000 i gairebé 8.000 habitants que disposen de fins a 11 agents “molt lluny dels 8 que hi hauria a la localitat”. Almacelles té 7.700 habitants ara mateix sota la custòdia d’un agent.

El sindicat posa com a exemple municipis com Alcarràs, on hi ha 13 efectius, les Borges amb 7, o Tremp amb 5, la qual cosa “dona una imatge clara del dèficit de places policials, de l’excés de temporalitat, per la qual cosa caldria treballar per una ocupació pública fixa que eviti la fuga d’agents” (vegeu el desglossament). D’altra banda, el sindicat denuncia la falta de recursos que pateix de forma sistemàtica el cos de policia municipal. De fet, es va arribar a criticar la degradació dels cotxes, i queda encara pendent resoldre la deficiència dels vestidors.

Per la seua part, l’alcalde, Joan Bosch, va atribuir aquesta problemàtica a la falta de formació del personal que es presenta a les oposicions que no pot superar les proves. Va recordar que a les últimes es van presentar 35 persones. També va assenyalar el llarg procés que suposa convocar oposicions per cobrir les baixes. En aquest sentit, va indicar que el consistori està treballant per poder impulsar el procés i resoldre la problemàtica.

Interior busca fórmules per evitar la ‘fuga’ d’urbans

La conselleria d’Interior està buscant fórmules per impedir el greuge comparatiu que suposa per als municipis la fuga de policies locals a altres ciutats més grans després de sufragar el procés de selecció i formació, com és el cas d’Almacelles. La Generalitat busca mesures per incorporar clàusules de permanència als contractes i, d’aquesta forma, evitar l’èxode. El principal incentiu és el salari ja que en una capital el sou és molt més alt.D’altra banda, hi ha la dificultat en el procés de selecció mitjançant l’oposició. Segons Bosch, a les oposicions per cobrir tres places es van presentar 35 aspirants i només va aprovar una noia, que ara està en procés de formació. El mateix va ocórrer a Cervera el mes passat. Un total de 9 candidats van aconseguir superar les proves per entrar a la policia local de la ciutat. A l’examen van acudir més de 70 candidats. Així, entraran en plantilla aquest mes.