Aragó blinda el Camí de Sant Jaume per les renovables

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

“S’assegurarà la continuïtat i usos del Camí de Sant Jaume de Montserrat a Sant Joan de la Penya, que discorre per camins limítrofs amb la instal·lació sol·licitada.” Aquesta és una de les principals condicions que l’Inaga (Institut Aragonès de Gestió Ambiental) ha posat a l’empresa Mowe Energía X, una de les filials energètiques del grup Villar Mir, en la declaració d’impacte ambiental favorable per a les dos plantes solars Cinca I i Cinca II, i la línia d’evacuació amb què pretén cobrir una mica més del 40% de les necessitats energètiques de la planta de Ferroatlántica del Cinca a Montsó.

L’antiga empresa química Hidro Nitro, ara convertida en filial de la nord-americana Ferroglobe PLC, preveu assolir una producció de 20.000 tones anuals de pasta söderberg per a elèctrodes amb el subministrament d’aquests parcs, que sobre el paper generaran 175.000 MWh (megawatts, milers de quilowatts) amb una inversió de 8 milions d’euros.És un més dels projectes de renovables que, dins del desenraonat desplegament d’aquestes tecnologies a Aragó, es tramita trossejat en tres (dos parcs de 44,8 mw i una línia de 6,7 km) encara que la mateixa empresa ho publicita com un.En aquest cas, es troba al costat del traçat de l’etapa Tamarit-Montsó, que a més d’aquestes dos localitats passa pel terme de Sant Esteve després d’haver-ne recorregut 21 de Lleida entre Montmaneu i Alfarràs.La ruta, que enllaça amb el camí francès que creua el Pirineu per Somport, està en plena fase de promoció pels ajuntaments de Sant Esteve, i de Tamarit i també per la diputació d’Osca.