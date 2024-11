La Llitera i el Baix Cinca ofereixen als joves assessories de benestar emocional

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els serveis socials de les comarques del Baix Cinca i la Llitera han posat en marxa dos serveis d’assessoria en benestar emocional per als joves amb el suport de l’IAJ (Institut Aragonès de la Joventut).

El servei està dirigit a adolescents i joves de 14 a 30 anys i ofereix atenció personalitzada i gratuïta en àrees com l’estrès, l’ansietat i la gestió de les emocions; els problemes de relació i les habilitats socials; la solitud i els sentiments negatius i, també, l’adaptació a noves situacions.En ambdós casos, els cartells que anuncien la posada en marxa del servei inclouen codis QR que redirigeixen al lloc d’internet en el qual es pot sol·licitar cita prèvia.Val a destacar que es preveu que les hores de consulta siguin de 15.00 19.00 hores els dimarts a l’Oficina d’Informació Jove de Fraga i els dijous de 16.00 a 20.00 hores a l’Oficina de Serveis Socials de la Llitera, a Binèfar.“Aquesta assessoria respon a la necessitat d’un espai segur i confidencial on els joves puguin expressar les seues inquietuds i rebre el suport necessari per afrontar moments crítics en les seues vides”, assenyalen en aquesta última comarca. Les sessions són individuals i es desenvolupen en “un espai segur i confidencial”, anoten al Baix Cinca.