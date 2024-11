El temporal suspèn Rodalies, talla l'A-27 i causa demores en l'AVE a Lleida

La dana va fuetejar ahir Catalunya i va assolir Lleida, complicant la mobilitat per tren i carretera de molts lleidatans. Les pluges van afectar els trens d'arreu del país, de Rodalies i d'alta velocitat, durant el dia, a excepció de la línia de la Pobla i l'RL3 entre Lleida i Cervera. Una allau va tallar l'A-27 Lleida-Tarragona a Valls, que va reobrir a mitja tarda.

El temporal que va fuetejar principalment la costa a Tarragona i Barcelona va complicar ahir la mobilitat per tren i carretera a molts lleidatans. La circulació de les línies R13 i R14 (de Lleida a Barcelona per Tarragona), que s’havia suspès diumenge per acumulació d’aigua a les vies, no va poder restablir-se tampoc ahir. Renfe va assegurar que reprendrà avui la prestació del servei, també a l’R12 (Manresa), que va quedar ahir suspesa igual que gairebé la totalitat del servei de Rodalies a Catalunya. Les úniques línies que no es van veure afectades van ser l’RL3 entre Lleida i Cervera i la línia del tren de la Pobla. A més de línies de Rodalies, la tempesta va afectar també infraestructures d’alta velocitat i va provocar demores en diversos trens entre Lleida i Barcelona, mentre que una allau de terra a l’A-27 a Valls va tallar l’autovia entre Lleida i Tarragona, i va obligar els conductors a circular per l’N-240.

A l’estació Lleida-Pirineus la suspensió de Rodalies i les demores en l’alta velocitat van agafar molts per sorpresa. “Havia pujat ja a l’Avant per anar a Barcelona i ens han comunicat que un túnel abans d’arribar a la capital estava inundat i que potser ens hauríem d’aturar a Camp de Tarragona”, explica Anna Ramírez, veïna de Lleida, que va optar per canviar el seu bitllet per a un altre dia. No eren les mateixes circumstàncies les que acompanyaven Aintza Serra, de Barcelona i que es trobava ahir a Lleida. La seua filla petita, estudiant, es va veure atrapada a Terrassa al cancel·lar-se els Rodalies, mentre que el seu fill gran va haver de ser ingressat en un hospital per una urgència mèdica. “El meu marit ha anat aquest matí a Madrid amb AVE i tindrà els mateixos problemes que jo per arribar a Barcelona”, va explicar Serra, que va afegir que “ja estic mirant alternatives o fins i tot un taxi”.Renfe va assegurar que tots els trens van arribar finalment a la seua destinació, encara que alguns van circular amb demores superiors als trenta minuts a partir del migdia. El motiu és que el túnel del Prat, entre Camp de Tarragona i Sants, va quedar inundat a l’arribar l’aigua “al capdavant del carril”, va explicar a les xarxes el ministre de Transport, Óscar Puente. Això va obligar a donar pas alternatiu per una sola via als trens en els dos sentits, fins a mitja tarda. Quant a l’A-27, la circulació en sentit Montblanc va quedar reoberta a mitja tarda i normalitzada en els dos sentits al capvespre.D’altra banda, el consell de direcció de la Universitat de Lleida (UdL) va demanar al professorat la reprogramació de les activitats avaluatives als alumnes de les zones afectades pel temporal. La UdL té 1.492 estudiants de les comarques catalanes afectades i 266 del País Valencià. Ahir hi havia 18 exàmens a la Politècnica Superior i 13 a Dret, Turisme i ADE. També a Biotecnologia, pràctiques a Tecnologia dels Aliments i Veterinària i exposició oral de treballs a Lletres.