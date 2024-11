El temps a Lleida: núvols, pluja i possibles xàfecs

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La província de Lleida viurà una jornada amb certa inestabilitat meteorològica, especialment durant la tarda. S'espera la formació de núvols baixos i boires matinals a la plana, mentre que al Pirineu hi ha probabilitat d'alguns xàfecs i fins i tot tempestes aïllades. Malgrat això, les temperatures es mantindran força estables en general, amb poques variacions tant en les màximes com en les mínimes.

Els termòmetres marcaran valors màxims al voltant dels 20°C a pràcticament tot el territori lleidatà. Pel que fa a les mínimes, oscil·laran entre els 7°C al Pirineu i els 11°C a la capital. El vent serà fluix i de direcció variable al llarg del dia.

De cara als propers dies, la inestabilitat anirà en augment. Dimecres s'esperen més núvols baixos i boires matinals a la plana, amb un increment dels xàfecs i tempestes ocasionals a la tarda, especialment a l'est i al Pirineu. Dijous serà un dia variable, amb intervals de núvols i precipitacions intermitents a tota la demarcació, més probables a la tarda i a les zones del Pirineu i l'est. A més, s'intensificarà el vent de l'est. Finalment, divendres la situació tendirà a estabilitzar-se, amb una disminució dels xàfecs i tempestes, i l'obertura de clarianes. El vent de l'est també s'afeblirà.

A la resta de Catalunya, "les pluges es debiliten, però continuaran els xàfecs", especialment al litoral i al Pirineu. A primera hora seran més intensos a Tarragona, mentre que al final del dia s'esperen més abundants a l'Empordà. Al conjunt d'Espanya, el nord-est tindrà menys precipitacions, tot i que encara es preveuen xàfecs a Catalunya, el Pirineu i Castelló. Les pluges avançaran per l'oest, sent més freqüents a l'oest del Sistema Central. A l'Altiplà Sud hi haurà més nuvolositat, mentre que a la costa nord de l'Estat predominarà el sol.