Després de la victòria de Trump... parlem de Tremp

Després de la victòria de Donald Trump, revisem Tremp, aquesta pintoresca localitat situada a la província de Lleida, en la comunitat autònoma de Catalunya. És la capital de la comarca del Pallars Jussà i està enclavada en un entorn natural privilegiat, envoltada de muntanyes i valls que conformen un paisatge de gran bellesa, i cada vegada més important per a aventurers i ciclistes de muntanya en BTT .

Geogràficament, Tremp es troba en la confluència del riu Noguera Pallaresa. Aquesta posició estratègica la converteix en un excel·lent punt de partida per explorar el Pirineu i els nombrosos parcs naturals de la regió. Per cert, Tremp és el municipi més extens de Catalunya, amb més de 300 km2, i té fins 28 nuclis de població, amb Vilamitjana com la més poblada, amb prop de 200 habitants.

Així, per als amants de la naturalesa, Tremp és un paradís en auge. Té el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici a poca distància i ofereix rutes de senderisme impressionants, llacs glacials i una rica biodiversitat. També es pot visitar Mont-rebei , un congost natural esculpit pel riu Noguera Ribagorçana, ideal per a activitats com el senderisme i l’escalada.

Quant al seu patrimoni històric i cultural, Tremp ofereix una varietat de llocs d’interès per als visitants. Entre ells destaca la Basílica de Santa María de Valldeflors, un edifici d’estil gòtic construït en el segle XIV que compta amb una impressionant façana i un campanar que domina el perfil de la ciutat. La ciutat compta també amb torres de defensa que donen testimoni de quan la població vivia dins de les muralles. I adoberies, i ponts romans... A prop, un altre punt d’interès és el Castell de Mur, una antiga fortalesa situada als voltants de Tremp, que ofereix unes vistes panoràmiques espectaculars de la vall.

La localitat també és coneguda per les seues tradicions i festes. Entre elles destaca la Festa Major, que se celebra al setembre i combini activitats religioses, culturals i festives. A més, el Mercat de Tremp, que se celebra setmanalment, és una excel·lent oportunitat per a disfrutar de productes locals i artesanals. També podem fer un volt per la Fira del Codony, que es va celebrar aquest cap de setmana, o la Fira del Corder.