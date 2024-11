Detingut un home a la duana de la Farga de Moles reclamat per Letònia per tràfic de drogues

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

La policia espanyola va detenir diumenge passat un home de nacionalitat letona que tenia una Ordre Europea de Detenció al seu país per un delicte relacionat amb el tràfic de drogues. La detenció va tenir lloc durant un control a la duana de Farga de Moles (Les Valls de Valira) a la frontera entre Andorra i Catalunya i l'home va ingressar a presó. Durant el cap de setmana la policia també va detenir dues persones més. Divendres va detenir un individu reclamat pel jutjat de primera instància i d'instrucció número 1 de la Seu d'Urgell per un delicte d'agressió sexual, mentre que l'endemà, dia 2 de novembre, va detenir una persona reclamada pel jutjat de primera instància i instrucció d'Estepona (Màlaga) per un presumpte delicte d'estafa.