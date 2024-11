Empresonat un jove de la Llitera per intentar matar tres persones

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un veí de la Llitera de 20 anys ha estat empresonat per intentar matar tres persones. El jove va ser arrestat el passat 14 d’octubre per la Guàrdia Civil de Binèfar com a presumpte autor de tres delictes de temptativa d’homicidi, un delicte contra la seguretat viària, un altre per atemptat contra l’agent de l’autoritat i dos delictes de danys.

L’arrest es va practicar després que el jove es presentés aquell dia a la caserna de la Guàrdia Civil. Estava molt alterat i nerviós i es va autoinculpar d’una sèrie de fets violents cap a altres persones que acabava de cometre en una localitat de la comarca dels Monegres i una altra a la comarca del Cinca Mitjà. Tot seguit, i de manera sorprenent, va sortir corrents, va saltar la tanca de la caserna, va pujar a un cotxe i va fugir a gran velocitat, iniciant-se una persecució. Durant la fugida pel nucli urbà va posar en risc diverses persones. El vehicle escapat va acabar xocant contra un cotxe patrulla. El conductor va arremetre llavors de forma violenta contra un dels agents, oferint una forta i contínua resistència per evitar ser arrestat. A causa de l’estat d’excitació que presentava, es va sol·licitar la presència dels serveis sanitaris. Els facultatius van decidir el seu trasllat a l’àrea psiquiàtrica de l’hospital San Jorge d’Osca.

Paral·lelament, la Guàrdia Civil va dur a terme gestions per esbrinar els fets dels quals el detingut s’havia autoinculpat. Es va comprovar que en una localitat dels Monegres havia intentat asfixiar una persona d’avançada edat i, posteriorment, atropellar-ne una altra amb el seu vehicle a la finca d’una localitat del Cinca Mitjà. Al no aconseguir-ho, va baixar del turisme i el va agredir de forma molt violenta, agafant una corda amb la intenció d’escanyar-lo. Finalment, dins de la mateixa finca, va intentar atropellar amb el seu vehicle una altra persona, continuant en el seu afany diverses vegades. La víctima es va parapetar darrere d’un vehicle que va ser envestit pel detingut en repetides ocasions. Quan l’arrestat va ser donat d’alta va passar a disposició davant del jutjat d’Instrucció 2 de Montsó, que va decretar el seu ingrés a la presó.