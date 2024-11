Lleida desplega a Barcelona el seu patrimoni gastronòmic

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Una trentena de productors i elaboradors de Lleida van participar ahir a Gastronòmic Fòrum de Barcelona per donar a conèixer la qualitat i diversitat de la producció lleidatana, des del safrà del Montsec fins al torró d’Agramunt. El vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica, Jordi Verdú, va visitar ahir els productors i va destacar que es treballa perquè “empreses de Lleida puguin accedir a fires com el Gastronòmic, que són una finestra al mercat i una oportunitat perquè els productes arribin cada vegada a més públic i a professionals de la gastronomia i per donar visibilitat als productes agroalimentaris”, va dir.

Per avui, està previst que l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida ofereixi una degustació de productes del Pla d’Urgell, del qual es presentaran plats elaborats amb elements de Cal Valls, Mos de Tros o oli Arbequí de Vila-sana. Per altra banda, a la tarda està previst un tast guiat de productes com Vermut Marnuthem, Formatges Camps, Productes Naturals Capell i Nous Panadés. També hi haurà tastos de l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça i la Segarra.