D'Agramunt a Verdú: consulta els municipis obligats a tenir pla de risc per inundació a Lleida

Publicat per Helena Culleré Cap de Comarques Verificat per Creat: Actualitzat:

La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) ha demanat a tots els ciutadans a revisar els mapes d’inundabilidad disponibles en la seua pàgina web ( www.chebro.es ) perquè "tothom sàpiga si és en una zona poc o molt inundable". Aquesta mesura es planteja com una manera de prevenir riscos davant de futures riuades, en un context en el qual aquests fenòmens són cada vegada més freqüents, segons va advertir el president de la CHE, Carlos Arrazola.

Les seues declaracions se sumen al recent anunci de la Generalitat de Catalunya, que després d’una reunió del Consell Executiu, va informar que es revisaran tots els plans de protecció i zones inundables per comprovar que no s’estan duent a terme usos prohibits per la llei en aquestes àrees vulnerables.

Arrazola va instar a més a "ser més reflexius" davant tempestes com la DANA que ha fuetejat la Mediterrània en l’última setmana, reconeixent que aquesta dramàtica gota freda marcarà "un abans i un després en la realitat hidràulica" més enllà de les fronteres espanyoles.

Avís per pluges intenses i risc de desbordaments

Precisament, la CHE va emetre ahir a la tarda un avís per pluges intenses i risc de desbordament en alguns barrancs i vies de Lleida. A Torà, un aiguat de 66 litres en un curt període de temps va negar els carrers del centre i va desbocar la Riera de Cellers, requerint tres sortides dels bombers. Aquest mateix punt va ser escenari el 1987 d’una intensa crescuda que va causar la mort de sis nens.

Talls de camins i actuacions de bombers

A Ponts, l’ajuntament va alertar del tall del camí d’Oliola per perill de desbordament del riu Llobregós. Els bombers van haver d’actuar també en aquest riu, així com a les carreteres C-1412A i LV-3003 al seu pas per Ivorra.

Municipis afectats

Entre els municipis obligats a tenir un pla de risc per inundació a Lleida es troben: Agramunt, Aitona, Albesa, Alcarràs, Algerri, Alins, Alòs de Balaguer, Alt Àneu, Anglesola, Arres, Artesa de Segre, Balaguer, Barbens, Baronia de Rialb, Bellpuig, Bellver de Cerdanya, Bellvís, Bòrdes, Borges Blanques, Bossòst, Camarasa, Castelló de Farfanya, Cervera, Clariana de Cardener, Coma i la Pedra, Corbins, Espluga Calba, Espot, Estaràs, Esterri d’Àneu, Foradada, Gósol, Granadella, Granja d’Escarp, Guingueta d’Àneu, Guissona, Guixers, Ivars d’Urgell, Juneda, Les, Lladorre, Lladurs, Llavorsí, Lleida, Massalcoreig, Menàrguens, Montellà i Martinet, Montferrer i Castellbò, Montgai, Montornès de Segarra, Naut Aran, Navès, Oliana, Oliola, Olius, Oluges, Omellons, Omells de na Gaia, Organyà, Os de Balaguer, Pinós, Plans de Sió, Pobla de Segur, Pont de Suert, Ponts, Preixens, Rialp, Ribera d’Urgellet, Riner, Sanaüja, Sant Llorenç de Morunys, Sant Martí de Riucorb, Senterada, Seròs, Seu d’Urgell, Soleràs, Solsona, Sort, Soses, Tàrrega, Tarroja de Segarra, Térmens, Torà, Tornabous, Torre de Cabdella, Torrefarrera, Torrefeta i Florejacs, Torres de Segre, Tremp, Vall de Boí, Vall de Cardós, Vallbona de les Monges, Vallfogona de Balaguer, Verdú, Vielha e Mijaran, Vilaller, Vilamòs, Vilanova de la Barca i Vilanova de l’Aguda.