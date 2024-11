Pugen un 59% els usuaris del tren Avant des de l'octubre

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els trens Avant que connecten Lleida i Camp de Tarragona amb Barcelona han notat un increment del 59% d’usuaris des de l’1 d’octubre, quan va començar el tall ferroviari entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders per les obres al túnel de Roda de Berà, i que està previst que s’allarguin fins a l’1 de març. En total, 7.293 persones han utilitzat aquest servei de mitjana distància d’alta velocitat. Al seu torn, el servei de trens regionals va sumar 329.696 usuaris durant el mes d’octubre. Renfe va apuntar que la demanda es manté en el 77,64% un mes després de l’inici de la interrupció de la circulació.

D’altra banda, Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) va presentar ahir els nous combois que cobriran el trajecte de Lleida a Manresa a partir del 2025, que està fabricant la firma Stadler. Els nous trens per a aquesta línia seran “més clàssics, robustos i amples” ja que circularan per una via d’ample ibèric, va explicar el director de projectes i desenvolupament de nous negocis d’FGC, Albert Tortajada. Mentrestant, responsables de vendes de la firma Stadler, que construeix els combois, va avançar que les quatre unitats s’entregaran el mes de juny que ve. Es tracta de trens iguals que els de la línia de la Pobla amb 164 seients (140 de fixos i 24 d’abatibles) i una capacitat per transportar 439 passatgers. Al seu interior hi haurà 15 pantalles panoràmiques d’informació, 16 altaveus a cada comboi i seran accessibles, sense escales des de l’andana i amb rampa automàtica. També hi haurà una zona reservada per a persones amb mobilitat reduïda i possibilitat de sol·licitar parada. El contracte adjudicat a Stadler inclou el manteniment dels quatre trens elèctrics per un període de 15 anys. El subministrament d’aquestes unitats té un cost de 44 milions d’euros i el manteniment de 21,2 milions.Quan entrin en servei cobriran un recorregut de 120 quilòmetres amb 12 circulacions diàries per sentit entre Lleida i Cervera, cinc de les quals circularan fins a Manresa.