Una tromba d'aigua a Torà deixa 66 l/m² en poc temps

Un intens xàfec va descarregar ahir a la localitat de Torà, deixant 66 litres per metre quadrat en un curt període de temps. Com a conseqüència, els carrers del centre de la població van quedar negats a causa del desbordament de la riera de Cellers, un punt negre hidrogràfic tristament conegut per la tràgica mort de sis nens el 1987, arrossegats per les aigües.

Mentrestant, en Ponts, l’ajuntament va emetre una alerta davant del tall de camins i carreteres pel perill de desbordament del riu Llobregós. Aquesta advertència va arribar després de ser alertats per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), que insta els ciutadans a consultar si resideixen en zones propenses a inundacions.

La riera de Cellers, escenari de la tragèdia de 1987, va tornar a ser protagonista ahir en desbordar les seues aigües i provocar importants inundacions als carrers cèntrics de Torà. Els serveis d’emergència van treballar contrarellotge per assistir als afectats i minimitzar els danys causats per aquest aiguat.

La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) ha citat tots els ciutadans a revisar els mapes d’inundabilidad disponibles en la seua pàgina web ( www.chebro.es ) perquè "tothom sàpiga si és en una zona poc o molt inundable". Aquesta mesura es planteja com una manera de prevenir riscos davant de futures riuades, en un context en el qual aquests fenòmens són cada vegada més freqüents, segons va advertir el president de la CHE, Carlos Arrazola.

Les seues declaracions se sumen al recent anunci de la Generalitat de Catalunya, que després d’una reunió del Consell Executiu, va informar que es revisaran tots els plans de protecció i zones inundables per comprovar que no s’estan duent a terme usos prohibits per la llei en aquestes àrees vulnerables.

Arrazola va instar a més a "ser més reflexius" davant tempestes com la DANA que ha fuetejat la Mediterrània en l’última setmana, reconeixent que aquesta dramàtica gota freda marcarà "un abans i un després en la realitat hidràulica" més enllà de les fronteres espanyoles.