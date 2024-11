El Pla impulsa una campanya de reciclar envasos de vidre

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El consell del Pla d’Urgell ha iniciat una campanya dirigida als establiments hotelers de la comarca per promoure el reciclatge d’envasos de vidre. A través de visites personalitzades, es recorda a més de 100 establiments de diferents municipis l’obligació de separar els envasos de vidre, amb la qual cosa es compleix la normativa vigent en matèria de gestió de residus. Actualment, l’hostaleria genera aproximadament el cinquanta per cent dels envasos de vidre d’un sol ús, de manera que la seua col·laboració és essencial per incrementar la recollida selectiva d’aquest residus. Un equip d’educadors ambientals està portant a terme enquestes i entrevistes als establiments per conèixer de primera mà les seues necessitats. A més, s’ofereixen gratuïtament contenidors i cubells adaptats amb rodes i es facilita d’aquesta manera la gestió.

També s’està proporcionant informació detallada sobre com reciclar correctament i els avantatges econòmics i ambientals que comporta. Amb aquesta campanya també es vol reforçar el coneixement sobre el tipus de residus que es poden dipositar al contenidor verd. Només es poden dipositar envasos de vidre, mentre que altres materials com ceràmica, bombetes, vasos o tasses, no estan permesos en aquests dipòsits.