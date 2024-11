Projecten un alberg a l'antiga rectoria de la Sentiu de Sió

L’ajuntament de la Sentiu de Sió vol construir un alberg municipal a l’edifici de l’antiga rectoria municipal, l’edifici de la qual va adquirir el consistori al bisbat fa més d’un any. L’alcalde, Pepe Torres, va explicar que l’objectiu és disposar d’un equipament que ajudi a revitalitzar la localitat i d’espai per acollir famílies i visitants.

A més, també va afegir que el consistori ha sol·licitat una ajuda destinada a béns culturals d’interès local (BCIL) per portar a terme la reparació de la coberta de la rectoria i evitar que el desgast actual empitjori.

Aquesta ajuda permetrà solucionar la problemàtica de la coberta, afectada per la presència de coloms i les filtracions, i garantir així la preservació de l’edifici mentre es treballa per obtenir altres subvencions per completar la restauració integral de l’immoble i convertir-lo en un alberg municipal.

Així mateix, està previst que les obres a la teulada s’iniciïn aquesta mateixa tardor. D’altra banda, el consistori també preveu recuperar l’antic casal social en un espai comunitari. Aquesta iniciativa contempla vincular l’equipament a la memòria històrica, amb una possible museïtzació que posi en relleu el patrimoni de la Guerra Civil a la localitat.

A més, el consistori ja adquirit el mobiliari per al centre de serveis de la localitat a través d’una ajuda de la Diputació d’11.000 euros.