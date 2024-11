Tres restaurants de Lleida reben el distintiu Slow Food Km0

La localitat de Ponts s’ha convertit en l’epicentre del moviment Slow Food Catalunya Km0. En el municipi de la Noguera, a Lleida, es va celebrar la Trobada Anual i l’Acte d’Entrega dels distintius Slow Food Catalunya el 2025. Aquest esdeveniment ha reunit més de 150 professionals de la gastronomia compromesos amb la sostenibilitat ecològica i el respecte pel territori.

Durant l’acte, el xef Mateu Casañas del reconegut restaurant Disfrutar, i l’estilista gastronòmica Laura Ponts, van ser els encarregats d’entregar les plaques a 86 establiments, incloent restaurants, menjadors escolars i escoles d’hostaleria, que s’han adherit a la filosofia de Slow Food, que advoca per oferir menjar que sigui 'bon, net i just'.

La jornada va començar amb el Mercat de la Terra, una fira que celebra els productes locals i sostenibles. Aquest mercat també va servir d’escenari per a la presentació de la primera edició de la Guia Slow Food Catalunya, una eina que facilita als consumidors trobar establiments que compleixen amb els principis del moviment.

Entre els nous establiments que han rebut per primera vegada el distintiu Slow Food Catalunya Km0 es troben restaurants com Baló Gastro Bar, Casa Masover, i Arrels. I els lleidatans All Negre de Montardit de Baix, Boixetes Can Manel de Vielha i L’Era de Barruera.

Aquests s’uneixen a una creixent família de locals que cada any se sumen al compromís d’oferir una cuina centrada en productes de proximitat i en el respecte pel medi ambient.

La gala va comptar amb la presència de destacats representants de l’àmbit local i regional, com Juli Alegre, director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Miquel Plensa, president del Consell Comarcal de la Noguera, i Josep Tàpies, alcalde de Ponts.

L’esdeveniment va acabar amb un gran dinar de germandat que va incloure plats tradicionals i emblemàtics de la gastronomia catalana, preparats per xefs de renom com els de Lo Ponts i L’Antic Forn. Aquesta celebració no només va ser una oportunitat per reconèixer la tasca dels establiments distingits, sinó també per destacar la importància de la sostenibilitat i el compromís amb el territori en la gastronomia actual.