Fins a 16 càmpings catalans, la majoria a Lleida, en greu risc d’inundació

Un total de 16 càmpings a Catalunya tenen més del 50% de la seua superfície en zona amb alt risc d’inundació, segons ha informat la consellera portaveu del Govern, Sílvia Paneque. La majoria d’aquests establiments s’ubiquen a l’Alt Pirineu, a Lleida. Paneque ha assenyalat que analitzaran cada cas per determinar si es poden aplicar "mesures correctives o d’autoprotecció" que evitin situacions de perill per a les persones.

En els casos on no es pugui garantir la seguretat, "caldrà actuar amb diferents formes jurídiques" encara per detallar, ha afirmat la consellera després de la reunió del Consell Executiu al costat de Núria Parlon, consellera d’Interior i Seguretat Pública. Paneque ha recalcat que procediran "de manera quirúrgica i analitzant-ne un per un" cada càmping, amb coneixement del sector però amb determinació davant de fenòmens meteorològics extrems com la recent DANA.

Després d’una trobada amb el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, Paneque va percebre una "actitud positiva" del sector respecte a l’anàlisi de la Generalitat. A més, la Federació de Càmpings ha sol·licitat una reunió amb el president Salvador Illa per abordar la qüestió de forma global, petició que serà atesa pròximament.

Actualització de mapes de risc

Respecte a altres infraestructures i instal·lacions en zones inundables, el Govern s’havia fixat com a termini finals de desembre per actualitzar els mapes de risc, però intentarà "anticipar-ho". Treballaran per identificar infraestructures públiques, privades i barris vulnerables en aquestes àrees i analitzar les possibles actuacions.