La Generalitat proposa expropiar o traslladar càmpings “de risc” per ser zona inundable

La Generalitat va donar ahir més detalls de la seua pròxima intervenció per garantir la seguretat als càmpings que es troben en zones inundables i va assenyalar que són 16 els que més preocupen, gairebé tots ubicats al Pirineu. Es tracta d’equipaments amb més d’un 50% de la seua superfície en zona de flux preferent. Aquesta dada s’atansa a l’aportada per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, que va rebre més de 40 plans d’autoprotecció de càmpings de Lleida dels quals onze van ser informats desfavorablement.

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, va assegurar que en els casos en què no puguin prendre’s mesures d’autoprotecció o de contenció de la riuada i els sistemes d’avís no siguin suficients seran “quirúrgics”.

Aquests casos s’estudiaran un a un i “no hi haurà una sola fórmula” per abordar-los, va dir, mentre va apuntar entre les possibles mesures expropiacions, trasllats o compensacions.

La consellera es va referir a la intervenció de la Generalitat en el sector dels càmpings com la primera mesura per evitar efectes adversos davant de futures danes i davant del canvi climàtic i va assegurar que és la primera “perquè ja teníem un Pla Director Urbanístic” del càmping el 2021. Va afirmar que s’actuarà ràpid i va dir que a finals de novembre podran tenir actualitzats els mapes d’inundabilitat. Llavors, “identificarem les infraestructures i instal·lacions públiques i privades, el barris més vulnerables, i analitzarem què es pot fer”, va afirmar.

A Lleida, i segons la classificació de l’ACA, es consideren en zona de perill alt un càmping a Espot i un a Llavorsí; en perill alt-mitjà tres a Sort, un a Valls de Valira, un al Pont de Suert i un més a Alins, un altre a Espot, a la Pobla de Segur, Senterada, Vall de Cardós i Llavorsí; n’hi ha uns altres 20 en perill mitjà i uns altres 13 sense perill o risc baix, segons informació difosa per TV3. En paral·lel, la CHE està ultimant l’estudi de les al·legacions al seu nou pla d’inundabilitat i preveu completar aquesta anàlisi al desembre.

A Lleida, la comarca més afectada és el Pallars Sobirà, a la qual segueix Aran. El president del consell comarcal del Sobirà i regidor d’Espot, el municipi amb més càmpings de Lleida, Carles Isús, va assegurar que el tancament de càmpings per inundabilitat seria una mesura “traumàtica” i va apostar per “gestionar el risc” juntament amb els plans d’autoprotecció.

La Diputació demana al Govern evitar el tancament d’instal·lacions

El president de la Diputació, Joan Talarn, va demanar ahir a la consellera d’Interior, Núria Parlon, que adoptin sistemes d’alarma davant de possibles riuades per evitar el tancament de càmpings en línia amb el que va apuntar la consellera Paneque. Parlon es va reunir amb els quatre presidents de Diputació a Catalunya i van acordar ajudar els ajuntaments a dotar-se de plans de protecció per complir amb el termini de dos anys per tenir-los a punt que va exposar la setmana passada el president Illa. També van abordar els ajuts solidaris a València. La Diputació ha centralitzat la de més de 40 municipis a Lleida.

Suspenen classes i redueixen la mobilitat a Tarragona

El Govern va decretar la suspensió avui de les classes d’escoles i universitats i la restricció de la mobilitat a cinc comarques de Tarragona (el Tarragonès, el Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d’Ebre i el Baix Camp) per la previsió de pluges intenses. L’Aemet va activar també el nivell roig d’alerta al litoral sud de Tarragona per les fortes pluges i tempestes previstes per avui, de fins a 180 litres/m2.Davant d’aquestes restriccions de mobilitat a Tarragona, Renfe reduirà també les expedicions incloses en el pla alternatiu de transport per carretera que porta a terme entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona a causa de les obres del túnel de Roda de Berà, que a Lleida afecten els usuaris de la línia R14. També preveu reduir serveis d’altres de les seues línies i establir limitacions de velocitat en alguns punts de les vies.