La dana de València situa càmpings del Pirineu de Lleida en el punt de mira del Govern

Els efectes catastròfics de la gota freda han obligat les administracions de tots els nivells a revisar protocols i a adaptar la realitat a la normativa i, en aquesta línia, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va avisar ahir que hi ha “alguns càmpings” que preocupen el Govern i en els quals estan treballant. “Si s’han de prendre decisions, les prendrem”, va dir en declaracions a Catalunya Ràdio. “Actuarem amb sentit comú. Hem d’aprendre del que ha passat. Si hi ha activitats que no ofereixen garanties de protecció, s’hauran de prendre decisions i les prendrem si així correspon”, va assegurar el president.

Illa es referia als establiments d’acampada situats en zona inundable, que a Catalunya són un 41% dels 351 que hi ha en total, però a Lleida són la pràctica totalitat (oficialment són 63) els que se situen al costat del riu. Els càmpings han de validar davant de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre un pla especial urbanístic (entre altra documentació, que inclou la d’emergència davant de riuada) i ho han fet més de 40 establiments, dels quals 11 no han superat el tràmit davant l’organisme de conca. Uns altres 12 sí que ho han fet; tres més es troben en estudi i, pel que fa a la resta, falta documentació, segons van explicar fonts de la CHE. Les xifres són les mateixes que les facilitades per la mateixa administració abans de l’estiu.

En el cas dels càmpings informats de forma desfavorable, l’administració hidràulica considera que la ubicació d’algunes activitats comporta risc i s’han de reordenar.

El sector està treballant en l’adaptació dels complexos a la normativa d’inundabilitat amb la Generalitat des del 2006 però les riuades del 2013 a la Val d’Aran i el Pallars Sobirà el van col·locar de nou sota el punt de mira.

L’actual portaveu dels equipaments d’acampada, Cel Feliu, va defensar l’esforç del sector en la seua regulació mentre que va criticar els tempos de l’administració. Va assegurar que la CHE i l’ACA no estan sempre d’acord en la documentació que han d’aportar els afectats i va afirmar que la Confederació pot tardar “quatre anys i mig” a respondre noves aportacions dels propietaris de càmpings.

Actualment figuren com a donats d’alta 63 càmpings a Lleida, la pràctica totalitat al Pirineu. Tanmateix, almenys un fa temps que va tancar (el Racó d’en Pep de Vilanova de la Barca). La majoria s’ubiquen entre el Sobirà (prop d’una trentena) i Aran. “Amb els càmpings passa el mateix que amb nombrosos municipis de Lleida: estem ubicats a la vora del riu”, va dir Feliu. Va defensar en aquest punt la línia que segueix el sector en països com Holanda o França al donar prioritat a sistemes d’avís i eventuals evacuacions i va recordar que treballen en això.

El risc davant la nova dana disminueix a Lleida

Una nova dana s’atansa aquesta setmana a Catalunya, encara que els pronòstics apunten que Lleida serà una de les zones menys afectades per pluges i tempestes. El Meteocat va emetre ahir per avui ona alerta taronja en diverses comarques del Pirineu, especialment a la tarda, on podria nevar a partir dels 1.000 metres, mentre que es preveu un descens de les temperatures generalitzat acompanyat de fortes ratxes de vent de component nord –també conegut com torb– a les cotes altes.

En aquest sentit, l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) espera gelades intenses al Pirineu, mentre que la cota de neu pujarà a partir de demà, limitant les nevades.D’altra banda, Lleida ha registrat un octubre càlid, segons dades de l’Aemet, registrant-se en la capital una temperatura mínima de 12,4 graus, una de “les més altes” de les sèries històriques. D’altra banda, al sud de la demarcació els valors mensuals de precipitacions “han multiplicat per 2,5 els de referència”. Pel que fa a l’episodi de pluges que es va donar a Catalunya entre el 25 d’octubre i el 4 de novembre, la comarca de l’Alt Urgell va ser el principal focus de precipitacions i torrents a Lleida.

Canelles, gairebé al 50% i Rialbguanya 34,4 hm3 en una setmana

Les pluges dels darrers dies segueixen omplint els embassaments de Lleida. Val a destacar el cas de Canelles, a la Ribagorçana, amb gairebé 680 hm³ de capacitat, que es troba gairebé al 50% i que en una setmana ha guanyat 25,5 hm³ i més de 232 en comparació amb l’any passat per aquestes mateixes dates. Aquest pantà va arribar a tenir 13 hm³ l’any passat per la sequera, que va impedir gran part de les activitats nàutiques, que tornaran l’any que ve gairebé amb seguretat. A la mateixa conca, Escales, que la setmana passada desembassava, és al 91,5% i Santa Anna, al 58,8%. A la conca del Segre, Rialb és gairebé al 79% i ha guanyat 34,4 hm³ en una setmana, mentre que Oliana, a gairebé el 74%, ha perdut uns 14 hm³ en una setmana, cabal que ha aprofitat per turbinar i deixar espai davant les noves pluges en capçalera previstes aquesta setmana. A les conques internes la situació ha millorat però encara és dolenta en pantans com Riudecanyes o Darnius. Les reserves sumen 33,5 hm³, gairebé el doble que fa un any.