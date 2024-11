Fraga concentra una àmplia zona amb risc d'inundació pel Cinca i també per barrancs

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Poc més de dos terços de la zona afectada per risc d'inundació al Baix Cinca es concentren a Fraga, on l’ocupació del curs de la Cinca genera un tram de 15,96 quilòmetres amb risc de desbordament, encara que el gruix de l’afecció estimada requeriria avingudes amb un retorn superior a la dècada. Aquest cabal de referència se situa en 1.878 m3/s, que no s’ha assolit en les últimes tres dècades, en les quals el més elevat va ser el de 1.442 m3/s del desembre del 1997.

No obstant, el Cinca no suposa l’únic focus de risc hidrològic per a la capital del Baix Cinca, on el barranc de Tom de Dios genera una àrea inundable de 2,14 quilòmetres de longitud a l’entorn de l’avinguda de Sariñena, a la zona oest de la ciutat.

Barrancs que posen en risc població i explotacions

Els barrancs, la perillositat dels quals ha quedat de manifest amb la dana que fa unes setmanes va descarregar a València i de la qual fa mesos que la CHE alerta en cada episodi de pluges intenses són, de fet, el principal focus de risc a la zona.

Així, el barranc de los Planos dona lloc a una àrea inundable d'1,3 quilòmetres a l'oest del nucli urbà de Vilella, mentre que els de Valsalada, las Hechiceras i la Teuleria generen, juntament amb el tram final de l'Alcanadre, un altre de 3,67 quilòmetres a Ballobar, en aquest cas amb el nucli urbà a l'eix del risc.