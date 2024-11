Hi ha possibilitat que la nova DANA del Mediterrani arribi a Lleida?

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Una nova DANA s'atansa aquesta setmana a Catalunya, encara que els pronòstics apunten que Lleida serà una de les zones menys afectades per pluges i tempestes. El Meteocat va emetre ahir una alerta taronja en diverses comarques del Pirineu, especialment a la tarda, on podria nevar a partir dels 1.000 metres, mentre que es preveu un descens de les temperatures generalitzat acompanyat de fortes ratxes de vent de component nord, també conegut com a torb, a les cotes altes.

En aquest sentit, l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) espera "gelades intenses al Pirineu", mentre que la cota de neu pujarà a partir de demà, limitant les nevades. D'altra banda, Lleida ha registrat un octubre càlid, segons dades de l'Aemet, amb una temperatura mínima de 12,4 graus a la capital, una de "les més altes" de les sèries històriques. Al sud de la demarcació, els valors mensuals de precipitacions "han multiplicat per 2,5 els de referència".

Pel que fa a l'episodi de pluges que es va donar a Catalunya entre el 25 d'octubre i el 4 de novembre, la comarca de l'Alt Urgell va ser el principal focus de precipitacions i torrents a Lleida.

Previsió per als propers dies

Avui, la jornada començarà amb precipitacions al Pirineu, amb cota de neu inicialment a 1.500 metres que anirà baixant fins als 1.000 metres, afectant especialment la zona de la Val d'Aran. A la resta del territori hi haurà intervals de núvols, sense descartar algun xàfec feble i ocasional. Les temperatures baixaran, especialment al Pirineu, on es registraran gelades febles. El vent bufarà del nord amb ratxes fortes en zones altes i fluix de l'oest a la resta.

Dimecres serà una jornada estable en principi, amb més presència de núvols al matí i més sol a la tarda. Les temperatures pujaran al Pirineu i Prepirineu, amb pocs canvis a la resta. Les mínimes es mantindran sense canvis i el vent bufarà fluix i variable.

Dijous s'espera un temps estable amb presència de núvols mitjans i alts, però sobretot dominarà l'ambient assolellat. Les temperatures pujaran, tant les mínimes com les màximes, amb valors entre 15 i 18 ºC a totes les localitats. El vent bufarà fluix i variable.

Divendres s'espera un augment de la presència de núvols de tipus mitjà i alt, però amb baixa probabilitat d'algun xàfec. Les temperatures màximes i mínimes experimentaran pocs canvis en general, amb una màxima de 16 ºC prevista a la capital. El vent bufarà fluix i variable.