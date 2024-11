Lleida no té capacitat per evacuar l'electricitat que produiran les seues renovables

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

“Un dels problemes de Catalunya és que no s’ha desenvolupat capacitat d’evacuació, i això ha fet que alguns grans projectes hagin canviat l’òrgan de tramitació i vagin a evacuar la seua energia fora de Catalunya”, explica Jaume Morrón, consultor en projectes d’energia renovable que ahir i avui participa en les III Jornades Internacionals d’Energies Renovables i Sobirania que acull el Centre de Cultures de la Universitat de Lleida (UdL).

Actualment, només la Generalitat té projectes aprovats o en tràmit a la demarcació de Lleida, la potència instal·lada dels quals supera els dos Gw (gigawatts, milions de quilowatts), el que equival a la de dos centrals nuclears, mentre el Miteco (ministeri per a la Transició Ecològica) maneja expedients que sumen un volum similar. Tanmateix, els promotors d’aquests projectes es troben amb dificultats, o directament amb la impossibilitat en alguns casos, que puguin acabar tirant endavant per no poder donar circulació a aquesta energia.

“No hi ha capacitat d’evacuar, i els projectes són ara mateix inviables si no sabem per on s’evacuarà l’energia”, va apuntar Morrón.

Coincideix en el diagnòstic amb un altre expert, Francesc Rosell, que indica que “el problema no és vendre l’energia, sinó disposar dels permisos per als parcs i de la capacitat d’evacuar a la xarxa”, sense la qual “les empreses opten per anar-se’n, per implantar-se en altres llocs”.

“La demanda anirà lligada a la capacitat per generar energia a preu barat” i de poder distribuir-la, afegeix, mentre crida l’atenció sobre un altre factor, si no sempre de deslocalització d’empreses, sí d’elecció d’altres àrees, com Aragó, a l’hora de decidir on implantar-se: “Ja hi ha empreses que s’estan desplaçant per les dificultats que troben aquí per construir parcs solars per a les seues fàbriques. Davant d’aquest tipus de situacions, la gent se’n va.”

No obstant, tots dos observen passos en aquesta direcció. “En el moment en què es consolida aquesta capacitat d’evacuació hi pot haver un boom de l’eòlica”, anota Morrón.

“L’autoconsum va tenir un boom, però comença a frenar-se”, assenyala el consultor en energies renovables Francesc Rosell, per a qui, en general, el seu desplegament es troba davant d’“un problema de voluntat política i un altre d’oposició del territori, on ningú no vol parcs a prop”. A Catalunya es van activar del gener al maig d’aquest any un total d’11,4 Mw en instal·lacions d’autoconsum, un 36% menys que en el mateix període del 2023.

Un parc eòlic de Seròs connecta a Mequinensa

El parc eòlic de 250 Mw (megawatts, milers de quilowatts) que l’empresa noruega Statkraft promou a Seròs és un dels exemples més clars de les conseqüències de la falta de capacitat d’evacuació d’energia que es dona a Lleida en particular i a Catalunya en general. Els promotors, que inicialment plantejaven cinc parcs de 50, van optar per reestructurar el seu projecte en només dos, amb la qual cosa aquest passava a ser competència estatal, i a demanar la connexió per evacuar a Mequinensa en lloc de Ponent.