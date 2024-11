Reforcen un fals túnel del tren de la Pobla

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha acabat les obres de reforç de l’estructura d’un túnel situat al costat del pantà de Camarasa, entre les estacions de Santa Linya i Àger (Noguera), a la línia Lleida-la Pobla de Segur. L’actuació ha inclòs també la instal·lació de malles i barreres a l’exterior del túnel per protegir-lo de l’impacte de possibles despreniments de roques. La intervenció global, amb un pressupost d’1,83 milions d’euros, és la més important d’aquest 2024 en actuacions en túnels de la línia i ha permès millorar la seguretat de la infraestructura.

L’actuació finalitzada aquesta setmana ha consistit en el reforç de l’estructura del túnel, format per dos trams: un primer tram de galeria original excavada en roca i un segon tram, construït a cel obert, que es va executar durant el segle XX per protegir la via de despreniments. Precisament, el sostre d’aquest segon túnel presentava patologies històriques, prèvies a l’explotació de Ferrocarrils, a l’haver rebut en el passat l’impacte de roques. Les obres en aquest doble tram de túnel es van iniciar el mes d’abril passat i han tingut una durada de set mesos. Els treballs s’han portat a terme de nit, per no afectar el servei regular de les circulacions entre Lleida i la Pobla de Segur. Per la seua part, Ferrocarrils va portar a terme una primera fase de l’obra consistent en la instal·lació de malles de protecció a la part superior del fals túnel, amb l’objectiu de protegir-lo en el futur de l’impacte de possibles despreniments. La pròxima actuació serà la instal·lació de sensors amb la finalitat d’incorporar aquest tram de túnel al sistema d’avisos preventius de possibles despreniments de roques. Van començar a col·locar-se el 2021 i ja se n’han instal·lat una quinzena que conformen 6 quilòmetres de barreres sensoritzades.