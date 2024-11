El fred permet la producció de neu a les pistes d'esquí de Lleida

Diverses estacions d’esquí del Pirineu lleidatà han aprofitat el descens tèrmic de les últimes hores per posar en marxa els seus sistemes de canons de neu i començar a innivar les pistes. Encaren així la recta final per ultimar els preparatius de la temporada d’esquí 2024-2025, que Baqueira-Beret, Port Ainé i Espot esperen poder començar el 29 de novembre.

La dana al seu pas per Lleida va deixar ahir precipitacions en forma de neu en les cotes altes de diverses muntanyes del Pirineu. La zona del port de la Bonaigua (C-28) va quedar tenyida de blanc, encara que no van arribar a ser necessàries cadenes per circular per la via, mentre que van caure uns deu centímetres de neu al pic de Certascan, on ja hi ha gruixos de 25 centímetres, segons el Meteocat.

D’altra banda, Grandvalira Resorts, que inclou Grandvalira, Pal Arinsal i Ordino Arcalís, va anunciar ahir inversions de 21 milions d’euros per a l’actual temporada d’esquí, principalment destinats a millorar el seu sistema d’innivació, amb 129 nous canons. Grandvalira preveu arrancar el 30 de novembre i Ordino Arcalís treballa per fer-ho el dia 23.