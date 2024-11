Onada de robatoris en cases i granges del pla de Lleida

Publicat per Joan GómezAlbert Guerrero Periodista REDACCIÓN Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra investiguen diversos robatoris en cases i granges que s’han produït l’últim mes en localitats de Ponent. Concretament, s’han denunciat robatoris a Castellserà, Linyola, Penelles i Bellcaire d’Urgell. En aquesta última localitat dilluns a la matinada van accedir a diverses granges –alguna de les quals abandonada– i van sostreure eines. A més, van intentar robar al bar de les piscines municipals, que està tancat, fent un butró per endurse’n la caixa forta. A Linyola hi va haver almenys tres robatoris en habitatges la setmana passada, segons van informar fonts municipals. Per la seua part, a Penelles la setmana passada hi va haver tres casos en domicilis i en un hi havia els residents dins. A Castellserà hi ha hagut dos casos l’últim mes. Els alcaldes d’aquestes localitats van mostrar ahir preocupació. No han transcendit detencions respecte a aquests casos. Aquests robatoris se sumen als que hi ha hagut en les últimes setmanes a Agramunt, cinc en total, tres en cases i dos en establiments, com va avançar SEGRE.

Roben cable a la Cerdanya

Cable telefònic decomissat a dos arrestats a la CerdanyaGuardia Civil

D’altra banda, la Guàrdia Civil de Lleida va detenir diumenge passat a Bellver de Cerdanya dos homes de 23 i 32 anys, tots dos de nacionalitat romanesa, com a suposats autors d’un robatori de coure al descobrir a l’interior del vehicle en el qual viatjaven 407 quilograms de cable de fil telefònic. El material està valorat en 2.400 euros. Van ser interceptats en un control a la carretera N-260. El vehicle, un Renault Laguna, va intentar fugir però va poder ser interceptat pels agents. La Guàrdia Civil continua investigant el cas per determinar la procedència del material ja que té constància que s’han produït diversos robatoris per la zona durant les últimes setmanes.