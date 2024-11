Testimonis afirmen que una discussió "molt tensa" va derivar en l'apunyalament mortal de les Borges Blanques

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Audiència de Lleida ha celebrat la tercera jornada de judici per l'apunyalament mortal d'un home a les Borges Blanques el 2022 amb la declaració d'una desena de testimonis, entre familiars de la víctima i de l'autor confés i veïns. Segons la majoria dels testimonis, les dues famílies es van trobar en una zona cèntrica de les Borges, on van iniciar una discussió "molt tensa" que va derivar en l'apunyalament mortal. Altres testimonis han dit que la víctima no tenia res a les mans per defensar-se quan va ser agredida i que van veure l'autor confés amb l'arma del crim a les mans mentre l'apunyalat queia a terra. Prèviament, el difunt havia patit el robatori de marihuana i altres objectes a casa, segons ha dit la seva parella d'aleshores.