L'home que va matar-ne un altre a les Borges diu que no ho volia fer i que va actuar per "por" a la víctima

L'home que va apunyalar-ne mortalment un altre en un aparcament de les Borges Blanques el 2022 ha explicat aquest dijous la seva versió dels fets en la quarta jornada del judici amb jurat popular que té lloc a l'Audiència de Lleida. L'autor confés ha assegurat que va actuar per "por" després que la víctima proferís "amenaces de mort" contra ell i la seva família durant una discussió. "No el volia matar, demano perdó als seus familiars. Temia per la meva vida i la de la meva família", ha dit. La defensa, que fins ara també interessava l'absolució del seu representat, ha modificat el seu escrit de qualificació per sol·licitar que se'l processi per un delicte d'homicidi, amb els atenuants de legítima defensa i de confessió.

L'home que s'asseu al banc dels acusats ha relatat la seva versió dels fets que van tenir lloc el 9 d'octubre de 2022 a les Borges Blanques. Segons ha dit, aquell dia la víctima buscava l'autor del robatori de "dos quilos" de marihuana a casa seva. Se sospitava que el lladre havia estat un germà del processat, i per això les famílies d'ambdós bàndols es van trobar per parlar de l'assumpte. Així, segons ha indicat, la primera reunió va tenir lloc al cementiri municipal i la víctima els va amenaçar de mort amb una barra de ferro.

Més tard, les dues parts es van tornar a trobar a l'aparcament de l'Hort del Rabasser, l'escenari del crim. L'autor confés ha explicat que la víctima els va tornar a amenaçar de mort i es va iniciar una discussió amb empentes. "Estava forcejant amb el difunt i un amic va treure un ganivet. Vaig agafar l'arma, i tant la víctima com el seu pare ho van veure", ha afirmat. A continuació, "el difunt va alçar la mà i em va semblar que duia la barra de ferro. Va ser llavors quan li vaig clavar el ganivet", ha explicat. "Després vaig fugir i vaig llançar-lo mentre corria", ha afegit.

"Vaig tenir molta por. Eren agressius i anaven drogats. Vaig témer per la meva vida i la de la meva família. Jo no el volia matar, demano perdó als familiars, però en cap moment tenia la intenció de matar-lo", ha pronunciat entre llàgrimes.

Preguntat per si és l'autor de la mort de la víctima, ha respost que "des del primer minut he reconegut els fets".

L'acusat és l'únic que ha afirmat durant el judici que la víctima portava una barra de ferro a la mà durant els fets. La resta ha declarat que no duia res per defensar-se quan va ser agredida. Els Mossos, però, sí que van trobar una navalla entre els objectes personals que duia quan va morir.

La ganivetada va "travessar" la víctima

Dos pèrits forenses que van elaborar els informes de l'autòpsia del cadàver han explicat que l'arma del crim, un ganivet de 36 centímetres de fulla, "va entrar per la part esquerra de l'abdomen de la víctima i va arribar fins al seu pulmó dret, fent una trajectòria obliqua, fracturant una costella i lesionant el diafragma, la melsa i l'artèria aorta". "Va travessar el cos d'un costat a l'altre", han resumit. La causa de la mort va ser un "xoc hipovolèmic per la pèrdua de sang procedent de la ferida a l'artèria aorta", han precisat.

ADN

Els pèrits han assenyalat que es va fer l'estudi genètic de les ungles de la víctima i només van trobar-hi el seu ADN. En aquest sentit, l'acusat ha afirmat en el judici que la víctima el va empentar i que també va "forcejar" amb ella.

Així mateix, altres pèrits han afirmat que la ferida que presentava la víctima és compatible amb el ganivet que es va utilitzar per al crim i han ratificat que la sang trobada a l'arma coincideix amb l'ADN de la víctima.

La víctima anava beguda i drogada

Els resultats toxicològics revelen que la persona que va ser apunyalada havia consumit prèviament al moment dels fets alcohol -1,17g/l en sang-, cocaïna, ansiolítics i cafeïna. "Això pot alterar la seva capacitat de pensament i sol produir inestabilitat emocional", ha dit una de les professionals.

Assassinat o homicidi

El jurat popular haurà de decidir si declara l'home culpable d'un delicte d'assassinat, tal com demana la fiscalia i l'acusació particular en apreciar que va actuar amb traïdoria, o bé si el declara culpable d'un delicte d'homicidi, tal com ha sol·licitat la defensa en la darrera intervenció d'aquesta quarta jornada de judici a l'Audiència de Lleida.

Concretament, l'advocat defensor ha modificat el seu escrit de qualificació. Fins ara interessava l'absolució del seu representat en considerar que va actuar en legítima defensa. Ara ha demanat que s'entengui aquest últim factor com un atenuant juntament amb el de confessió i que se'l processi per un delicte d'homicidi amb la pena mínima imposable.

Per la seva part, el ministeri fiscal sol·licita per a l'acusat una pena de 20 anys de presó mentre que l'acusació eleva la xifra a 25.