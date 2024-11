La nevada posa a punt l'esquí i els hotels ja estan al 60% de cara al pont de desembre

La nevada registrada al Pirineu de Lleida en les últimes hores, que ha deixat entre 5 i 15 centímetres de neu nova a les cotes altes, permet a les estacions d’esquí preparar tots els dispositius per poder estrenar la campanya si els gruixos es consoliden en les tres setmanes que queden fins al cap de setmana del 29 de novembre, quan es preveu que obrin els complexos de Baqueira-Beret, Port Ainé i Espot. Per la seua banda, el sector hoteler de les comarques de muntanya ja compta amb reserves per al pont de la Puríssima, a començaments de desembre, que superen el 60% d’ocupació.

El president de la Federació d’Hostaleria de Lleida, Josep Castellarnau, va apuntar que “encara és aviat i caldrà esperar fins a final de mes encara que les previsions, tant de noves nevades com d’ocupació, són molt bones”, va dir. Es preveu que les reserves augmentin per al pont del 6 i el 8 de desembre i que siguin superiors de cara a Nadal i Cap d’Any. Va afegir que el sector hoteler està contractant personal per ampliar plantilles en dies assenyalats i festius. “Està clar que Aran ocuparà més treballadors i hauran de reforçar plantilles a les zones de peu de pistes, tot i que de moment no hi ha problema per trobar personal qualificat per a la temporada, ni a Aran ni a la resta de comarques”, va dir.

El president del Grèmi d’Ostalaria dera Val d’Aran, Carles Sigüenza, va afegir que de moment el sector no té problemes per cobrir els prop de 3.000 llocs de treball que ofereix la Val per a la temporada d’hivern, “un altre problema serà trobar habitatge (vegeu el desglossament). “S’està contractant personal per a l’hostaleria, restauració i pistes de Baqueira.” Va afegir que l’acció que es va portar a terme a Tarragona el mes passat per posar en contacte treballadors d’estiu amb empreses relacionades amb l’esquí “està donant els seus resultats, i em consta que ja s’han contractat diversos empleats”, va dir. Va afegir que la contractació de personal s’anirà completant durant aquestes setmanes.

Les precipitacions i el descens de les temperatures han permès als complexos posar en marxa els sistemes de fabricació de neu i començar innivar les pistes. La matinada de dimarts a dimecres es van registrar fins a 18 centímetres a Boí Taüll, a la Bonaigua es van acumular uns altres 8 centímetres de neu nova, 14 centímetres a Certascan i al Sobirà van caure entre 5 i 10 centímetres de neu.

El president del Grèmi d’Ostalaria dera Val d’Aran, Carles Sigüenza, va apuntar que el sector de l’esquí, restauració i hotels oferirà durant la campanya uns 3.000 llocs de treball i bona part cobriran feines a les pistes de Baqueira, que van des de taquillers a conductors de maquinària de pistes i personal de reparació de material i manteniment. “De mitjana, Baqueira ocuparà entre 650 i 700 persones”, va dir. No obstant, va apuntar que hi pot haver alguna dificultat a trobar habitatge per a tots els empleats del sector turístic. Aquest “serà un dels aspectes més difícils de resoldre i que pot generar algun problema”, va dir. El fet que hi hagi molts immobles destinats a segones residències o pisos turístics ha provocat un encariment de preus i obliga treballadors temporals a replantejar-se optar a la feina o a viure en caravanes.