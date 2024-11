Obres per ampliar la planta de compostatge de Tàrrega

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

El Consorci per a la Gestió de Residus Urbans de l’Urgell porta a terme obres d’ampliació i millora de la planta de compostatge de Tàrrega, que gestiona, amb una inversió de 2,9 milions d’euros (IVA inclòs) finançats íntegrament per l’Agència Catalana de Residus.

El president del consell de l’Urgell, José Luis Marín, va destacar que “l’objectiu és poder tractar 10.000 tones a l’any, que és l’import màxim que tenim atorgat amb la llicència ambiental alhora que podrem oferir un compost de més qualitat”.

En l’actualitat, la planta de compostatge, que va ser construïda el 2001, té capacitat per tractar 7.000 tones anuals. Marín també va indicar que amb la implantació de la recollida de residus porta a porta parcial a la comarca s’han incrementat les restes recollides d’orgànica i va recordar que el compost resultant s’ofereix gratuïtament als ajuntaments. Les obres es faran a dos lots. D’una banda, hi ha l’ampliació de la nau de la planta amb 2.500 metres quadrats i el trasllat de les basses de lixiviats i pluvials així com l’adequació de les instal·lacions amb una inversió de 2,5 milions que van a càrrec de l’empresa Gruas, i de l’altra, la millora de la maquinària que refina l’orgànica per al compost a càrrec Bianna Recycling amb 400.000 euros.Els treballs acabaran a la primavera del 2025.