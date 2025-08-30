Hisenda amplia el termini per a mutualistes: nova oportunitat de reclamar l’IRPF
El formulari electrònic permet sol·licitar la devolució per la Disposició Transitòria Segona corresponent als exercicis fiscals 2020, 2021 i 2022
L’Agència Tributària ha posat a disposició dels mutualistes jubilats un nou formulari electrònic per sol·licitar devolucions de l’IRPF corresponents als exercicis 2020, 2021 i 2022, aplicant l’establert en la Disposició Transitòria Segona (DT2). Aquesta mesura beneficia milers de pensionistes que podran recuperar quantitats indegudament tributades durant aquests períodes fiscals.
Segons l’establert en la legislació vigent, després de les modificacions introduïdes per la Llei 7/2024 i posteriorment per la Llei 5/2025, el termini de prescripció queda temporalment suspès durant 217 dies, concretament entre el 22 de desembre de 2024 i el 26 de juliol d’aquest 2025. Aquesta suspensió representa un important avantatge per als afectats, ja que durant aquest període no computarà el temps legal per presentar les reclamacions.
Els experts fiscals assenyalen que aquesta mesura respon a les nombroses reclamacions presentades per col·lectius de mutualistes en els últims anys, els qui demandaven un marc més flexible per sol·licitar aquestes devolucions, especialment després de diversos pronunciaments judicials favorables als seus interessos.
Tres situacions diferents per als sol·licitants
El procediment varia segons la situació particular de cada contribuent. L’Agència Tributària ha establert tres escenaris possibles que determinen els terminis i requisits específics:
Per als qui ja hagin presentat el formulari abans del 26 de juliol de 2025, no serà necessari realitzar cap gestió addicional. Aquest tràmit ja realitzat cobrirà automàticament les devolucions corresponents als exercicis 2020, 2021 i 2022, simplificant considerablement el procés per a aquests contribuents.
En el cas de no haver presentat encara cap sol·licitud (ni autoliquidació, rectificació o formulari previ), els terminis màxims establerts són:
- Fins al 2 de febrer de 2026 per sol·licitar la devolució dels tres exercicis: 2020, 2021 y 2022.
- Fins al 2 de febrer de 2027 per reclamar el corresponent a 2021 i 2022.
- Fins al 2 de febrer de 2028 exclusivament per a l’exercici 2022.
Sol·licitants amb tràmits previs
El tercer escenari contempla els qui van presentar alguna sol·licitud abans del 22 de desembre de 2024. En aquests casos, encara que l’esmentada sol·licitud va quedar sense efecte a causa del canvi normatiu, sí que va tenir validesa per interrompre el termini de prescripció. Per a aquests contribuents, el nou període per presentar el formulari es calcularà sumant 4 anys i 217 dies des de la data en què es va tramitar la sol·licitud original.
Hisenda recomana als afectats no demorar aquests tràmits i utilitzar els canals electrònics habilitats per agilitzar el procés. Les devolucions es realitzaran per ordre de presentació, per la qual cosa una sol·licitud primerenca podria suposar una resolució més ràpida de l’expedient.