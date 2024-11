Els càmpings en zones inundables volen instal·lar sensors de riuades i evitar trasllats o tancaments

Els càmpings de Lleida estan en el punt de mira des que la Generalitat va anunciar dimarts que 16 a Catalunya (la majoria al Pirineu) estan ubicats majoritàriament en zona de flux preferent, la de més risc davant de riuades, i que han de trobar una solució a l’actual situació. L’executiu català va avisar que serà “quirúrgic” a l’abordar les possibles mesures. Tanmateix, els propietaris dels càmpings rebutgen de ple que el tancament sigui una alternativa i reclamen altres solucions, especialment la implantació de sistemes d’alerta a la mateixa capçalera dels rius per avisar d’una eventual avinguda de l’aigua.

La presidenta de l’associació de càmpings de Lleida, Cel Feliu, va assegurar ahir que “la Generalitat té dades obsoletes” sobre les instal·lacions: “Alguns dels que li consten estan tancats i d’altres han introduït modificacions” per adaptar-se a la normativa d’inundabilitat.

Va afegir que “ja hem començat a parlar sobre com posar en marxa els sistemes d’avís” en capçalera, que “amb aquests i amb algunes obres que s’han de portar a terme”, la situació es normalitzarà, va assegurar. Feliu va rebutjar tant el tancament dels equipaments com el trasllat, que és una opció. La consellera Sílvia Paneque va dir dimarts que tractaran cas per cas i va parlar de diverses possibilitats, entre les quals l’expropiació, el trasllat o la compensació per tancament. Un dels instruments amb què compta el sector és el sistema d’alertes primerenques d’inundació (SAPI), la implantació de la qual permetria millorar els avisos als usuaris de càmpings. La implantació del SAPI, tanmateix, ha quedat al marge de les subvencions incloses en el Next Generation.

El president el consell del Pallars Sobirà, Carlos Isús, s’ha expressat aquesta setmana en línia amb els propietaris de càmpings i ahir ho va fer el president de la Diputació, Joan Talarn. En declaracions a Ràdio Lleida va assenyalar que la Diputació estaria disposada a pagar la instal·lació d’aquests sensors, però va admetre que no té la logística per portar-ne el control. És per això, i per l’homologació, que demana al Govern català que contempli aquesta possibilitat.

Les mesures decretades ahir davant l’episodi de pluges intenses per reduir la mobilitat a Tarragona i les Terres de l’Ebre per la dana van afectar al tram lleidatà de l’Eix de l’Ebre (C-12) que va estar tallat a la circulació des de Maials fins a Amposta des de les sis del matí i es preveia fins a les dotze de la nit, segons van informar fonts de la policia catalana. Els usuaris es trobaven amb controls dels Mossos d’Esquadra que prohibien el pas a partir de Maials, malgrat que sí que hi podien circular els serveis essencials i d’emergències. Un altre dels punts on es va restringir la mobilitat va ser als accessos del túnel del coll de Lilla. Des de primera hora del matí es va tallar la circulació en direcció a Tarragona. Segons Trànsit, es van registrar poques retencions, amb cues a les rotondes d’accés al túnel a l’A-27 i a la carretera N-240.

D’altra banda, Renfe va suspendre el bus alternatiu que cobreix el tram de les obres del túnel de Roda de Berà a l’R13 de Rodalies pels pobles de Tarragona a causa de les restriccions. El tram de Lleida es va poder fer fins a la Plana, si bé l’R14 sí que portava de Lleida a Barcelona. Renfe va anunciar també la suspensió de l’AVE de Barcelona a Màlaga, amb parada a Lleida, per l’alerta roja emesa per Aemet a Màlaga, així com a València. Serà almenys fins avui a les 12.00 hores i es podran fer canvis i devolucions sense cost.