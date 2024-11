Baqueira cobreix el 58% de pistes amb canons, que consumeixen un 70% menys d'energia

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Baqueira-Beret ja disposa d’un sistema d’innivació artificial amb prou capacitat per garantir l’obertura de les pistes si no neva i sempre que faci fred. El formen uns 850 canons d’última generació –31 més que en la temporada passada–, que consumeixen fins a un 70% menys d’energia que altres de més antics per fabricar el mateix volum de neu. Així ho va afirmar ahir durant la presentació de la nova temporada d’esquí a Lleida el director comercial de l’estació, Xavi Ubeira, que va explicar que treballen per poder obrir les instal·lacions del 30 de novembre al 21 d’abril. Pel que fa a les previsions per a aquest any, en el qual l’estació celebra el 60è aniversari, Ubeira va recordar que “venim de temporades espectaculars, arribant l’última a superar el milió d’esquiadors, per la qual cosa ens agradaria repetir la xifra”.

L’estació suma aquesta temporada tres noves pistes: Bosc de Peülla 2, una negra de 514 metres a la zona de Bonaigua; Barqueta 2, una roja de 430 metres que connecta amb Argulls i, finalment, una anomenada 2.200, de dificultat blava i de 220 metres de longitud a la zona de Baqueira i que porta per nom la cota des de la qual comença. També ha remodelat enllaços i accessos com el desdoblament de Ta Cabanes, al Dossau, o Pla de Beret 2. Assoleix en total 171 quilòmetres esquiables, entre pistes abalisades i itineraris. El resort també ha remodelat la zona de serveis a la cota 1.500 de Baqueira, que inclou oficines, venda de forfets i punts d’informació, a més de la nova botiga Baqueira Store, abans coneguda com Ski Service i que aglutina lloguer i reparació d’esquís, entre d’altres.

En referència al programa de lloguer promogut per Baqueira per facilitar allotjament als seus treballadors, amb una plantilla que supera els 800, el cap de màrqueting, Pep Casasayas, va explicar que han pogut satisfer tota la demanda fins al moment. Va detallar que els ofereixen allotjament a l’Hotel Montarto, dos hotels a la localitat de Les així com en diversos pisos de propietaris privats que s’han apuntat al seu programa de lloguer.