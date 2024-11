Botiga virtual en 9 micropobles del Segrià per evitar fuga de clients

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Nou micropobles del Segrià (Torre-serona, Montoliu, Sunyer, Alcanó, Sarroca, Torrebesses, Llardecans, Almatret i Aspa) convertiran a primers d’any els seus comerços en botigues virtuals perquè els veïns puguin comprar tota mena de productes que no tenen procedents d’aquests municipis o tinguin accés a altres de menys habituals d’altres localitats. D’aquesta forma es vol frenar la fuga de veïns i clients a altres establiments, principalment de Lleida, i facilitar les compres a persones d’avançada edat. La iniciativa, amb el lema Al poble hi ha de tot, compta amb el suport de la Diputació i del ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic que subvencionen els més de 300.000 euros que costa. Segons el diputat i alcalde de Torre-serona, Agustí Jiménez, un altre dels objectius és frenar la despoblació donant una cobertura més gran als veïns amb productes que puguin trobar a la botiga local. S’elaborarà una llista d’articles que s’oferirà en una pantalla tàctil i que es podrà recollir a l’establiment en un termini de 24 hores, màxim de 48 si el producte és d’un municipi d’una comarca llunyana. En aquests moments s’està dissenyant el web i l’ajuntament de Torrebesses ha licitat la compra de les pantalles i expenedores de tiquets per fer les primeres proves al desembre, va remarcar Jiménez. El consistori de Torrebesses ha centralitzat aquesta operació per facilitar les gestions. “Tot serà artesanal i no s’oferiran productes industrials. Per exemple, s’oferiran diverses marques de cerveses, embotits, formatges o vins, entre d’altres, entre les quals els clients podran elegir. O sol·licitar productes com carn de Torrebesses, o formatge d’Alcanó perquè ho portin l’endemà. També es poden demanar productes d’altres punts de Catalunya que tardaran més a arribar”, va explicar Jiménez.

Consolidar l’activitat comercial i evitar que les botigues del poble tanquin és també un objectiu, ja que en els últims anys molts negocis han abaixat la persiana. Ahir es van conèixer els casos de Ca la Mireia dels Torms, que posarà fi al negoci el dia 4 de gener després de 56 anys d’activitat; o dels ultramarins del Soleràs, ubicat a la cooperativa, que tancarà els propers mesos, igual com El Rebost de Castelldans, segons informa Som Garrigues. L’agrobotiga d’Alfés també va tancar al maig.