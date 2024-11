La defensa canvia absolució per homicidi en el crim de les Borges

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Audiència de Lleida va acollir ahir la quarta jornada del judici contra J.G.G. per matar Karol Mrizo a les Borges Blanques el 9 d’octubre del 2022, i l’advocat defensor va canviar el seu escrit de qualificació, en el qual inicialment demanava l’absolució, per un delicte d’homicidi. Així mateix, va sol·licitar que, en cas de condemna, se li apliquin els atenuants de defensa pròpia i confessió. La sessió va començar amb la declaració de dos pèrits forenses que van assenyalar que l’arma del crim, un ganivet de 36 centímetres de fulla, “va entrar per la part esquerra de l’abdomen de la víctima i li va arribar fins al pulmó dret, fent una trajectòria obliqua, fracturant una costella i lesionant el diafragma, la melsa i l’artèria aorta”. Així mateix, van dir que l’arma “li va travessar el cos d’un costat a l’altre”. La causa de la mort va ser la pèrdua de sang procedent de la ferida a l’aorta, van precisar. També van declarar que a les ungles de la víctima només van trobar el seu ADN.

Per la seua part, agents dels Mossos d’Esquadra de genètica forense van exposar que la sang trobada a la fulla del ganivet coincidia amb el perfil genètic de la víctima, però que al mànec no van poder trobar una coincidència vàlida. El judici continuarà avui amb els informes de les parts davant del tribunal popular. La Fiscalia demana 20 anys de presó i l’acusació particular, 25, per assassinat a l’afirmar que l’acusat va actuar amb traïdoria i sense que la víctima es pogués defensar. Una vegada presentats els informes, el jurat es retirarà a deliberar per emetre el veredicte.

“El vaig punxar però no tenia intenció de matar-lo”