La fira de Lleida on aquest cap de setmana podràs tastar l'oli del primer raig

La fira de l'oli verge extra torna un any més a Maials, reunint prop d'un centenar d'expositors d'empreses i associacions locals. L'estrella indiscutible és l'or líquid, amb una previsió de venda d'entre 10.000 i 15.000 litres d'oli verge extra durant l'esdeveniment. Però la fira va molt més enllà, oferint un ampli ventall de propostes per a tots els públics.

En l'apartat popular, destaquen iniciatives com l'esmorzar popular o els tallers de tast de melmelades, cerveses i xocolata. També es podran realitzar visites guiades a la Vilaclosa i gaudir de l'espectacle de mentalisme "Influence" a càrrec de David Armentano. Una altra activitat molt esperada és "Maials d'oli", que permet conèixer de primera mà tot el procés d'elaboració de l'oli, des de la collita de les olives fins a la seva arribada a la cooperativa.

Un dels moments àlgids de la fira serà la proclamació de l'Amic de l'Oli 2024, un títol que enguany recaurà en el conegut actor català Cesc Casanovas, molt popular per les seves aparicions en la petita pantalla. Aquest guardó reconeix la tasca de difusió i promoció de l'oli verge extra realitzada per personalitats destacades.

Jornades professionals per millorar el cultiu i el tast de l'oli

La fira també té una vessant més professional, amb jornades dedicades a abordar aspectes tècnics i de qualitat. Dissabte es parlarà sobre les bones pràctiques en el cultiu de l'olivera, posant èmfasi en la importància de mantenir el paisatge en mosaic, una tècnica que afavoreix la biodiversitat i la sostenibilitat dels oliverars.

Diumenge serà el torn d'aprendre a tastar l'oli com un expert. Pilar Pardell, membre del Panell de Tast Oficial, oferirà un taller per iniciar-se en l'apassionant món de l'anàlisi sensorial de l'oli verge extra. Els assistents podran descobrir les diferents notes i matisos que s'amaguen darrere d'aquest preuat producte.

Activitats complementàries per a tota la família

A més de l'oli, la fira de Maials ofereix nombroses activitats per a gaudir en família. Les jornades de portes obertes a la cooperativa permeten conèixer les instal·lacions i el funcionament d'aquest important motor econòmic local. També hi haurà exposicions de joguines i manualitats, així com visites guiades a Cal Cabalesila, un edifici històric que alberga una interessant col·lecció etnogràfica.

Per als més petits, s'han preparat diversos tallers infantils on podran divertir-se mentre aprenen sobre l'oli i la seva elaboració. Aquestes activitats lúdiques i educatives són una excel·lent manera d'apropar els nens i nenes al món rural i les tradicions locals.

Inauguració i clausura a càrrec d'autoritats destacades

La fira comptarà amb la presència d'importants autoritats en els seus actes d'obertura i tancament. La inauguració, que tindrà lloc demà, anirà a càrrec del conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. La seva assistència posa de manifest el suport institucional a aquest esdeveniment i la rellevància del sector oleícola per a l'economia catalana.

Per la seva banda, la clausura serà presidida per Enric Dalmau, president de la DOP Garrigues. Aquesta denominació d'origen protegida aglutina els principals productors d'oli verge extra de la zona i vetlla per la qualitat i la promoció d'aquest producte emblemàtic.

Una fira amb solera que mira al futur

La fira de l'oli verge extra de Maials s'ha consolidat com una de les cites ineludibles del calendari agroalimentari català. Any rere any, demostra la seva capacitat de combinar tradició i innovació, oferint un atractiu programa d'activitats que atrau tant a professionals del sector com a visitants curiosos per descobrir els secrets de l'or líquid.

Amb la seva aposta per la qualitat, la sostenibilitat i la difusió del coneixement, aquesta fira no només posa en valor el ric patrimoni oleícola de la zona, sinó que també mira cap al futur, fomentant les bones pràctiques i l'excel·lència en totes les fases de la producció de l'oli verge extra. Una fira amb solera que, sens dubte, continuarà sent un referent per a tots els amants d'aquest or líquid.