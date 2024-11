Concentració per un nou feminicidi

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Empleats de la Generalitat van fer ahir al migdia un minut de silenci davant de la Delegació del Govern a Lleida per mostrar el seu rebuig en relació amb el nou feminicidi d’una dona veïna de Valls, assassinada presumptament en mans de la seua parella el 2022. L’acte va comptar amb la delegada, Nùria Gil. Amb aquest cas, el ministeri d’Igualtat va elevar ahir a 50 les assassinades per violència de gènere el 2022. La dona va desaparèixer el juliol d’aquell any i el seu cadàver no ha aparegut. Els Mossos han arrestat aquesta setmana qui era la seua parella.