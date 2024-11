La Cerdanya implica el turisme en la cura del medi i estalviar energia

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Associació d’Hotels i Càmpings de Cerdanya, que compta amb 21 establiments, acaba de llançar una campanya per promoure el turisme sostenible.

Sota el lema Mil maneres d’estimar la Cerdanya, la patronal turística de la Cerdanya aposta per minimitzar l’impacte ambiental que genera l’activitat dels establiments associats i, alhora, per implicar en la cura amb l’entorn durant la seua estada en la comarca els clients i visitants que reben.

Ho fan a través de missatges impresos en les estances dels càmpings i els hotels, a les instal·lacions dels quals col·loquen missatges, en ocasions mitjançant adhesius al mobiliari i també amb impressions en articles com les estovalles de les taules, el protagonista dels quals acostuma a ser la pinya Quisca, una mascota en forma d’aquest fruit del pi, els suggeriments de la qual es presenten mitjançant il·lustracions amb un estil de còmic.

La campanya facilita que els clients vagin rebent durant la seua estada missatges a manera de consells i de recomanacions que els conviden, entre altres accions, a mantenir apagats els llums de les habitacions quan no s’utilitzen, a reutilitzar les tovalloles que faciliten els establiments, a fer ús dels punts de reciclatge per dipositar-hi els rebutjos que van generant o, també, a optar per agafar una cantimplora en lloc d’una ampolla de plàstic per transportar l’aigua quan es disposen a sortir d’excursió.

Segons va explicar la portaveu de l’Associació d’Hotels i Càmpings de Cerdanya, Mònica Isern, la finalitat de la campanya consisteix a reduir l’impacte ambiental que generen els clients dels establiments “implicant-los en la gestió ecològica que ja fa temps que estem fent amb missatges simples i clars”.

“Tenim un volum elevat de visitants i tots aquells gestos petits que també puguin sumar els turistes serviran per cuidar el territori”, va afegir Isern.

La comarca de la Cerdanya ofereix al voltant de 10.200 places d’allotjament: 3.200 en la modalitat d’hotel o pensió i les 7.000 restants, als càmpings.