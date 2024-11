Els germans Torres seran 'Ambaixadors de l'Oli' de la Cooperativa Sant Isidre

Javier Torres va rebre el guardó com a ambaixador a les Borges.

Els germans Torres, responsables del conegut restaurant del barri barceloní de Sants que acumula tres estrelles de Michelin i uns altres tres sols de Repsol, seran els primers Ambaixadors de l’Oli de la Cooperativa Sant Isidre de les Borges, que els va designar com a tals dins dels actes de la dotzena Mostra de l’Oli Verd que organitza aquesta entitat, i que institucionalitzarà, a partir d’aquesta edició, el nomenament de representants.

Javier Torres va recollir l’escultura commemorativa del nomenament mentre que el seu germà Sergio no va poder assistir-hi. Fa quatre anys que el seu restaurant col·labora amb la cooperativa.

La mostra, als actes de la qual van assistir al voltant de 300 persones, va incloure una caminada per camps d’oliveres, un dinar campestre i un dinar de germanor, així com visites a les instal·lacions de la cooperativa. Tant allà com en diverses parades es venia l’oli de l’entitat.

Sant Isidre ha decidit mantenir el mateix preu de venda de la passada campanya per a l’oli (a 49 euros la garrafa de cinc litres), malgrat que sense descartar que aquest pugui variar així que vagin evolucionant les campanyes de premsatge i de vendes i a l’espera de veure quins rendiments s’obtenen.